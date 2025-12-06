Для улучшения ситуации со светом после атаки РФ понадобятся недели, - "Укрэнерго"

Для улучшения ситуации с электроснабжением после атаки РФ в ночь на 6 декабря понадобятся недели.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Продолжительность отключений увеличилась

По словам Зайченко, сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением в прифронтовых областях, там применяются аварийные отключения.

В других регионах действуют графики почасовых отключений.

"К сожалению, сейчас не до 8 часов, а, по-видимому, до 12-16 продолжаются отключения в большинстве областей. На сегодняшний день у нас должны быть как раз такие графики от 4 до 8 часов. Но из-за ударов по энергосистеме продолжительность отключений увеличилась", - сказал он.

Восстановление займет недели

По словам Зайченко, для того, чтобы улучшить ситуацию, работают бригады энергетиков.

"Ситуация достаточно тяжелая и в ближайшее время... мы говорим уже не о днях, а о неделях, когда нужно будет восстанавливаться", - сказал председатель правления "Укрэнерго".

Необходимость экономного потребления

Зайченко добавил, что единственным способом улучшения ситуации является изменение поведения потребителей.

"А именно - уменьшить потребление, использовать наиболее энергоемкие приборы только в ночные периоды или когда очень солнечная погода", - сказал чиновник.

Массированный обстрел 6 декабря

Напомним, что в ночь на 6 декабря РФ снова нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины с помощью дронов и ракет.

Враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

