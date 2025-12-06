РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8560 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
962 10

Для улучшения ситуации со светом после атаки РФ понадобятся недели, - "Укрэнерго"

світло

Для улучшения ситуации с электроснабжением после атаки РФ в ночь на 6 декабря понадобятся недели.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продолжительность отключений увеличилась

По словам Зайченко, сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением в прифронтовых областях, там применяются аварийные отключения.

В других регионах действуют графики почасовых отключений.

"К сожалению, сейчас не до 8 часов, а, по-видимому, до 12-16 продолжаются отключения в большинстве областей. На сегодняшний день у нас должны быть как раз такие графики от 4 до 8 часов. Но из-за ударов по энергосистеме продолжительность отключений увеличилась", - сказал он.

Читайте также: РФ массированно атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в 8 областях, есть отключения электроэнергии, - Минэнерго

Восстановление займет недели

По словам Зайченко, для того, чтобы улучшить ситуацию, работают бригады энергетиков.

"Ситуация достаточно тяжелая и в ближайшее время... мы говорим уже не о днях, а о неделях, когда нужно будет восстанавливаться", - сказал председатель правления "Укрэнерго".

Необходимость экономного потребления

Зайченко добавил, что единственным способом улучшения ситуации является изменение поведения потребителей.

"А именно - уменьшить потребление, использовать наиболее энергоемкие приборы только в ночные периоды или когда очень солнечная погода", - сказал чиновник.

Читайте также: Аварийные отключения света введены в 5 областях

Массированный обстрел 6 декабря

  • Напомним, что в ночь на 6 декабря РФ снова нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины с помощью дронов и ракет.
  • Враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Читайте также: Из-за атаки РФ наши АЭС вынужденно снизили мощность генерации, - Госэнергонадзор

Автор: 

энергетика (2875) Укрэнерго (713) отключение света (547)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Я також про це: на біса повідомляти про те, що всі розуміють?

P.S. Нема роzzіян. Є кацапи. Усвідомте це самі і поясніть у США, якщо вже аж туди втікли.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:41 Ответить
+3
Зайченко додав, що єдиним способом покращення ситуації є зміна поведінки споживачів.

Ну як завжди, "винні" звичайні громадяни... Не держава, не всі ці дармоїди, які повинні "працювати на благо громадян". "Лідер" і компанія ні в чому не винні...
показать весь комментарий
06.12.2025 23:41 Ответить
+1
Після чого ми повідомимо що "ситуація покращилась", а росіяни якраз підготуються до наступної атаки.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після чого ми повідомимо що "ситуація покращилась", а росіяни якраз підготуються до наступної атаки.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:38 Ответить
Я також про це: на біса повідомляти про те, що всі розуміють?

P.S. Нема роzzіян. Є кацапи. Усвідомте це самі і поясніть у США, якщо вже аж туди втікли.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:41 Ответить
чому дивуватись, якщо це стіль керування зеленої плісневи. Пам'ятаєте 1 ******* дерев, 1 лям дронів, вілпочинок у Криму, смажєені шашлики. І бреще не лише зеля. Бреше сирський про ситуацію на фронті, брешуть на "марахфоні", брешуть голови військових адміністрацій. Хто про що, але брешуть
показать весь комментарий
06.12.2025 23:57 Ответить
Радійте, що сидітимете на шиї платників податків ЄС ще довго. Або приїжджайте та покажіть не "переможку", а перемогу. А зараз -- тьху на вас!
показать весь комментарий
06.12.2025 23:43 Ответить
Кацап?
показать весь комментарий
06.12.2025 23:49 Ответить
Зайченко додав, що єдиним способом покращення ситуації є зміна поведінки споживачів.

Ну як завжди, "винні" звичайні громадяни... Не держава, не всі ці дармоїди, які повинні "працювати на благо громадян". "Лідер" і компанія ні в чому не винні...
показать весь комментарий
06.12.2025 23:41 Ответить
а чого ви зельоні дебіли вирішили що ці атаки останні ?
показать весь комментарий
06.12.2025 23:44 Ответить
А як же трирівневі захисти? Вони ж повинні бути, так , повинні?
показать весь комментарий
06.12.2025 23:44 Ответить
А мене більше цікавить питання - де акт помсти. Де атаки на мацкву, підер, ерзань. Бо наше зелене лайно тільки базікати та нарід розважати? То скажу - він переплутав... Війна - не концерт коміка
показать весь комментарий
06.12.2025 23:51 Ответить
 
 