Из-за аварийного отключения Краматорск остался без света

Вечером 7 декабря в Краматорске Донецкой области пропала электроэнергия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении городского совета со ссылкой на информацию от "Краматорских РЭС".

По данным "Краматорских РЭС", аварийное отключение привело к полному отсутствию электроснабжения в городе. Точные причины аварии пока уточняются.

По информации "Укрэнерго", во время обстрела Украины 6 декабря оккупанты снова нанесли повреждения энергетической инфраструктуре. В связи с этим в ряде областей ввели аварийные отключения света.

Россия изменила тактику ударов

Накануне обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке написал, что Россия перешла к новой тактике ударов по Украине.

По его словам, теперь под обстрелами - объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными, поскольку их роль в обеспечении жизни миллионов людей - ключевая.

Журналист отмечает, что во время одной из последних атак, в ночь на 6 декабря, российские войска применили для удара по Украине сотни дронов, гиперзвуковые ракеты "Кинжал", северокорейские KN-23, "Искандеры" и крылатые ракеты "Калибр".

В ночь на 8 декабря оккупанты продолжают обстреливать Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

