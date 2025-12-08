Через аварійне відключення Краматорськ залишився без світла

Увечері 7 грудня у Краматорську на Донеччині зникла електроенергія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні міської ради з посиланням на інформацію від "Краматорських РЕМ".

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За даними "Краматорських РЕМ", аварійне відключення призвело до повної відсутності електропостачання у місті. Точні причини аварії поки уточнюються.

За інформацією "Укренерго", під час обстрілу України 6 грудня окупанти знову завдали пошкоджень енергетичній інфраструктурі. У зв’язку з цим у низці областей ввели аварійні відключення світла.

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Росія змінила тактику ударів

Напередодні оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке написав, що Росія перейшла до нової тактики ударів по Україні.

За його словами, тепер під обстрілами - об'єкти, які досі вважалися недоторканними, оскільки їхня роль у забезпеченні життя мільйонів людей - ключова.

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Журналіст зазначає, що під час однієї з останніх атак, у ніч проти 6 грудня, російські війська застосували для удару по Україні сотні дронів, гіперзвукові ракети "Кинджал", північнокорейські KN-23, "Іскандери" та крилаті ракети "Калібр".

У ніч на 8 грудня окупанти продовжують обстрілювати Україну. У низці регіонів звучить сигнал повітряної тривоги.

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