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Новини Масований комбінований удар
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Росія змінила тактику ударів по цивільній інфраструктурі України, - Bild

залізниця

Росія перейшла до нової тактики ударів по Україні, тепер під ударом об'єкти, які досі вважалися недоторканними, оскільки їхня роль у забезпеченні життя мільйонів людей - ключова.

Про це пише оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке, інформує Цензор.НЕТ.

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Нещодавня масована атака

Журналіст зазначає, що під час однієї з останніх атак, у ніч проти 6 грудня, російські війська застосували для удару по Україні сотні дронів, гіперзвукові ракети "Кинджал", північнокорейські KN-23, "Іскандери" та крилаті ракети "Калібр".

Один із головних ударів припав на вузлову залізничну інфраструктуру в місті Фастів Київської області.

"Раніше Росія системно била по залізницях тільки на сході України", - пише оглядач.

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Удари по логістиці 

Крім цього, сильний удар ворога припав на сортувальний центр "Нової пошти" в Дніпрі. 

"Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що знищено десятки тисяч посилок, зокрема відправлення для українських військових — наприклад, каски та прилади нічного бачення",- сказано в статті.

Також, як зазначає Рьопке, постійно під прицілом РФ перебуває і медична логістика: з кінця листопада Росія атакує центральні розподільчі бази, які постачають лікарні.

"Після удару по складу у Львові 600 медустанов залишились без постачання", - пише журналіст.

Однак однією з головних мішеней російських військ залишається енергетична інфраструктура України, додає оглядач.

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт МіГ-31К. На Кременчук летіли швидкісні цілі. Також, за даними Повітряних сил, місто атакували дрони.
  • Згодом стало відомо, що ворог завдав комбінованого удару по Кременчуку: є перебої зі світлом, водою та теплом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав комбінованого удару по Кременчуку: є перебої зі світлом, водою та теплом. ФОТО

Автор: 

залізниця (1742) обстріл (34588) росія (70513) логістика (147)
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Топ коментарі
+23
Бо не мати на 4й рік війни власних ракет - це піздець. Зрада зрадна.
А ще потужні союзничкі 50+ країн не можуть підігнати ракет, тоді як якісь срані корейці кацапів просто іми завалюють.
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07.12.2025 16:46 Відповісти
+19
Так , бо кацапи мають ЧИм міняти тактики, а в Україні основна тактика -,, потужні зелені відосіки,,
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07.12.2025 16:48 Відповісти
+10
Росіянці не тільки кацапи, там багато інших дикунських племен, яки доповнюють біосміття мордора, всі вони мають бути знищені.
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07.12.2025 16:46 Відповісти

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