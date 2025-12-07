Росія змінила тактику ударів по цивільній інфраструктурі України, - Bild
Росія перейшла до нової тактики ударів по Україні, тепер під ударом об'єкти, які досі вважалися недоторканними, оскільки їхня роль у забезпеченні життя мільйонів людей - ключова.
Про це пише оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке, інформує Цензор.НЕТ.
Нещодавня масована атака
Журналіст зазначає, що під час однієї з останніх атак, у ніч проти 6 грудня, російські війська застосували для удару по Україні сотні дронів, гіперзвукові ракети "Кинджал", північнокорейські KN-23, "Іскандери" та крилаті ракети "Калібр".
Один із головних ударів припав на вузлову залізничну інфраструктуру в місті Фастів Київської області.
"Раніше Росія системно била по залізницях тільки на сході України", - пише оглядач.
Удари по логістиці
Крім цього, сильний удар ворога припав на сортувальний центр "Нової пошти" в Дніпрі.
"Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що знищено десятки тисяч посилок, зокрема відправлення для українських військових — наприклад, каски та прилади нічного бачення",- сказано в статті.
Також, як зазначає Рьопке, постійно під прицілом РФ перебуває і медична логістика: з кінця листопада Росія атакує центральні розподільчі бази, які постачають лікарні.
"Після удару по складу у Львові 600 медустанов залишились без постачання", - пише журналіст.
Однак однією з головних мішеней російських військ залишається енергетична інфраструктура України, додає оглядач.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт МіГ-31К. На Кременчук летіли швидкісні цілі. Також, за даними Повітряних сил, місто атакували дрони.
- Згодом стало відомо, що ворог завдав комбінованого удару по Кременчуку: є перебої зі світлом, водою та теплом.
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А ще потужні союзничкі 50+ країн не можуть підігнати ракет, тоді як якісь срані корейці кацапів просто іми завалюють.