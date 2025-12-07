Ворог завдав комбінованого удару по Кременчуку: є перебої зі світлом, водою та теплом. ФОТО

У ніч проти неділі, 7 грудня 2025 року, війська РФ завдали масованого комбінованого удару по об’єктах інфраструктури Кременчука Полтавської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Що вже відомо?

За його словами, офіційну та підтверджену інформацію про наслідки буде оприлюднено обласною військовою адміністрацією після завершення оцінки ситуації.

"Наразі в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Усі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи", - наголошує очільник міста.

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"Прошу всіх залишатися в безпечних місцях, дотримуватися правил безпеки та не публікувати фото чи відео наслідків ударів - це питання нашої спільної безпеки", - звернувся він до містян.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт МіГ-31К. На Кременчук летіли швидкісні цілі. Також, за даними Повітряних сил, місто атакували дрони.

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