РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11521 посетитель онлайн
Новости Фото Массированный комбинированный удар
2 395 4

Враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом

кинжал на Кременчуг

В ночь на воскресенье, 7 декабря 2025 года, войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Малецкий, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что уже известно?

По его словам, официальная и подтвержденная информация о последствиях будет обнародована областной военной администрацией после завершения оценки ситуации.

"В настоящее время в отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Все городские службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить критические системы", - отмечает глава города.

Читайте также: Враг атакует ракетами Полтавскую область, в Кременчуге взрывы

"Прошу всех оставаться в безопасных местах, соблюдать правила безопасности и не публиковать фото или видео последствий ударов - это вопрос нашей общей безопасности", - обратился он к горожанам.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.

Читайте также: Чехия поднимала свои вертолеты в Польше во время массированной атаки РФ на Украину

Автор: 

Кременчуг (395) энергетика (2901) отключение света (560) Полтавская область (1328) Кременчугский район (62)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кушнер падла шо каже???
показать весь комментарий
07.12.2025 07:26 Ответить
Скаже що ми ніколи не були так близько до миру ...
показать весь комментарий
07.12.2025 07:45 Ответить
Каже що треба уникнути конфронтації і ескалації і "скласти лапки".
показать весь комментарий
07.12.2025 10:19 Ответить
Варонэж, гатовся! "Фламінги" лєтят! А.... Бл....
показать весь комментарий
07.12.2025 08:09 Ответить
 
 