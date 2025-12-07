Враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом

В ночь на воскресенье, 7 декабря 2025 года, войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Малецкий, информирует Цензор.НЕТ.

Что уже известно?

По его словам, официальная и подтвержденная информация о последствиях будет обнародована областной военной администрацией после завершения оценки ситуации.

"В настоящее время в отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Все городские службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить критические системы", - отмечает глава города.

"Прошу всех оставаться в безопасных местах, соблюдать правила безопасности и не публиковать фото или видео последствий ударов - это вопрос нашей общей безопасности", - обратился он к горожанам.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.

