Враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом
В ночь на воскресенье, 7 декабря 2025 года, войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга Полтавской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Малецкий, информирует Цензор.НЕТ.
Что уже известно?
По его словам, официальная и подтвержденная информация о последствиях будет обнародована областной военной администрацией после завершения оценки ситуации.
"В настоящее время в отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Все городские службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить критические системы", - отмечает глава города.
"Прошу всех оставаться в безопасных местах, соблюдать правила безопасности и не публиковать фото или видео последствий ударов - это вопрос нашей общей безопасности", - обратился он к горожанам.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.
