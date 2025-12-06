Чехия поднимала свои вертолеты в Польше во время массированной атаки РФ на Украину
В ночь на субботу, 6 декабря, во время российского обстрела Украины три чешских вертолета Ми-171Ш, дислоцированные в Польше, были подняты в небо.
Об этом рассказала исполняющая обязанности министра обороны Чехии Яна Чернохова, передает ČTK, информирует Цензор.НЕТ.
Вертолеты были подняты превентивно
По словам Черноховой, чешские вертолеты были подняты в воздух в Польше превентивно из-за ночного российского обстрела. Польша также поднимала свою авиацию.
Чиновница сказала, что в итоге над Польшей не было никакой угрозы, поэтому подразделение вернулось на базу.
Представитель Генерального штаба армии Чешской Республики Лукаш Штерба сказал, что чешская вертолетная часть выполняет оперативные задачи в Польше в соответствии с обязательствами НАТО.
"Из соображений безопасности мы не будем предоставлять более подробную информацию о времени проведения и количестве привлечений", - сказал он.
Чешская авиация в Польше
- Напомним, что чешская вертолетная часть для специальных операций, состоящая из трех вертолетов Ми-171Ш, прибыла в Польшу 14 сентября.
- Также в Польшу прибыли 150 чешских солдат.
Массированный обстрел 6 декабря
- Напомним, что в ночь на 6 декабря РФ снова нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины с помощью дронов и ракет.
