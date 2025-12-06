РУС
Чехия поднимала свои вертолеты в Польше во время массированной атаки РФ на Украину

вертоліт

В ночь на субботу, 6 декабря, во время российского обстрела Украины три чешских вертолета Ми-171Ш, дислоцированные в Польше, были подняты в небо.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра обороны Чехии Яна Чернохова, передает ČTK, информирует Цензор.НЕТ.

Вертолеты были подняты превентивно

По словам Черноховой, чешские вертолеты были подняты в воздух в Польше превентивно из-за ночного российского обстрела. Польша также поднимала свою авиацию. 

Чиновница сказала, что в итоге над Польшей не было никакой угрозы, поэтому подразделение вернулось на базу.

Представитель Генерального штаба армии Чешской Республики Лукаш Штерба сказал, что чешская вертолетная часть выполняет оперативные задачи в Польше в соответствии с обязательствами НАТО.

"Из соображений безопасности мы не будем предоставлять более подробную информацию о времени проведения и количестве привлечений", - сказал он.

Чешская авиация в Польше

  • Напомним, что чешская вертолетная часть для специальных операций, состоящая из трех вертолетов Ми-171Ш, прибыла в Польшу 14 сентября.
  • Также в Польшу прибыли 150 чешских солдат.

Массированный обстрел 6 декабря

  • Напомним, что в ночь на 6 декабря РФ снова нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины с помощью дронов и ракет.

https://www.youtube.com/live/EjqbAXPRZXg https://www.youtube.com/live/Полковник ЧЕРВІНСЬКИЙ: Єрмака ЗДАВ БРАТ. У схемі була СІМ'Я Зеленського. АБ працював на Росію


це не просто інформаційна БІМБА- це ГІЛЛЯКА ЗЕЛЕНСЬКОГО, а з ним й срака для Буданова й усіх названих у цьому інтерв"ю не тільки кремлівських, а навіть ПРОСТО КОРИСНИХ ІДІОТІВ ( типу Буданги та Безуглої, котрими користувалися найдосвідченіші кремлівські специ проведені до справжньої влади РИГОЗІЛЬОНИМИ ) ... От тільки Безугла як була хворою людиною-аутисткою, нею й залишился у ВР
А от Буданов....

ШАНОВНІ ЧЕХИ-й усі друзі з ЄС підніміть тривогу щодо Буратіни по цьому інтерв"ю !!!Робітьщось з цим!!!
06.12.2025 20:44 Ответить
Дивились з вертольотів щоб не було ескалації?
06.12.2025 20:44 Ответить
 
 