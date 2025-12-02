Минобороны Чехии отменило модернизацию танков Т-72 для Украины

Министерство обороны Чехии отказалось от проекта модернизации танков T-72M4 CZ из-за сомнений в их эффективности на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение принято после технических испытаний, которые выявили критические проблемы, пишут чешские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Проблемы во время испытаний и выводы Минобороны

Модернизацию около 30 танков T-72M4 CZ начали еще до полномасштабной войны России против Украины. Впоследствии возникла идея ограничить обновление до минимального уровня, чтобы технику можно было передать украинской армии.

Однако во время проверок выяснилось, что танки имеют серьезные проблемы с точностью стрельбы.

Читайте также: В Чехии стартовала национальная кампания по сбору средств на дроны-перехватчики для Украины

В Минобороны Чехии объяснили, что ошибки вызвали недостатки электронных компонентов системы управления огнем.

"Проблемы вызвала ошибочность выбранных электронных компонентов системы управления огнем, которые не были предметом оценки. Ремонт этих компонентов технически невозможен, что подтвердил и их итальянский производитель", – отметило чешское ведомство.

Как следствие, министерство получило рекомендацию отменить соглашение о модернизации с государственным предприятием VOP CZ и компенсировать расходы, сумму которых определит аудит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонная промышленность Европы выросла в прошлом году на 14%, – отчет ASD

Что предшествовало

Ранее чешская инициатива "Подарок Путину" пересмотрела планы по закупке ракеты "Фламинго" для Вооруженных сил Украины на фоне слухов о возможной связи производителя Fire Point с фигурантом коррупционного скандала Тимуром Миндичем. Основатель инициативы Далибор Дедек заявил, что процесс пока приостановлен.

Также чешскую компанию Reactive Drone подозревают в том, что она поставляла украинским военным китайские дроны с наценкой, которая в десятки раз превышала закупочную, а также могла уклоняться от уплаты налогов.

Читайте также: Доходы Чехии от помощи Украине превысили расходы на более чем $500 миллионов