Минобороны Чехии отменило модернизацию танков Т-72 для Украины

Чехия не будет модернизировать танки Т-72 для Украины

Министерство обороны Чехии отказалось от проекта модернизации танков T-72M4 CZ из-за сомнений в их эффективности на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение принято после технических испытаний, которые выявили критические проблемы, пишут чешские СМИ. 

Проблемы во время испытаний и выводы Минобороны

Модернизацию около 30 танков T-72M4 CZ начали еще до полномасштабной войны России против Украины. Впоследствии возникла идея ограничить обновление до минимального уровня, чтобы технику можно было передать украинской армии.

Однако во время проверок выяснилось, что танки имеют серьезные проблемы с точностью стрельбы.

В Минобороны Чехии объяснили, что ошибки вызвали недостатки электронных компонентов системы управления огнем.

"Проблемы вызвала ошибочность выбранных электронных компонентов системы управления огнем, которые не были предметом оценки. Ремонт этих компонентов технически невозможен, что подтвердил и их итальянский производитель", – отметило чешское ведомство.

Как следствие, министерство получило рекомендацию отменить соглашение о модернизации с государственным предприятием VOP CZ и компенсировать расходы, сумму которых определит аудит.

Что предшествовало

а що тут скажеш.....Европа давно для себе вирішила - що "хай Україну забирає і вимучує тут сили і він навряд чи накопичить на нас ще років 50"

ми ягня яке приносять в жертву всі кому не лінь.
02.12.2025 20:31 Ответить
Нема ничого дивно як шо врахувати ларьочную політику парашного крота завгоспа-ларьочника і грабіж ЗСУ та країни друзяками і кумами Зеленського.
02.12.2025 20:42 Ответить
Ми ягня, яке в жертву принесли наші, тутешні ідіоти в 2019 і чехи, американці, німці, французи марсіане тут ні до чого. Не чехи нам наобирали тупоголового примітивного вилупка з совковими мізками, який окрім ляпати прутнем по піанінє ніхєра в своєму бидлячому житті не вміє. Це зробив наш мудрий нарід, власними руцями запхавши цього зеленого троянського віслюка на найвищу посаду в державі, зробивши цього покидька і президентом і верховним головнокомандувачем. То до чого тут чехи чи решта європейців, за кошти яких, доречі, ми й досі існуємо як держава. Бо якщо хтось підзабув, з 2022 й досі наш бюджет на 70% наповнюється грошима платників податків європейських країн. Поки ЗЕленопідар з міндічами-єрмаками, яких привів мудрий нарід в 2019 до влади, ******* мільярдами баксів ще й добавки просять...
02.12.2025 20:45 Ответить
Ага...тіпа не воюйте...це ж ми не Україну, а Європу захищаємо...?
02.12.2025 20:44 Ответить
Ми ягня, яке в жертву принесли наші, тутешні ідіоти в 2019 і чехи, американці, німці, французи марсіане тут ні до чого. Не чехи нам наобирали тупоголового примітивного вилупка з совковими мізками, який окрім ляпати прутнем по піанінє ніхєра в своєму бидлячому житті не вміє. Це зробив наш мудрий нарід, власними руцями запхавши цього зеленого троянського віслюка на найвищу посаду в державі, зробивши цього покидька і президентом і верховним головнокомандувачем. То до чого тут чехи чи решта європейців, за кошти яких, доречі, ми й досі існуємо як держава. Бо якщо хтось підзабув, з 2022 й досі наш бюджет на 70% наповнюється грошима платників податків європейських країн. Поки ЗЕленопідар з міндічами-єрмаками, яких привів мудрий нарід в 2019 до влади, ******* мільярдами баксів ще й добавки просять...
02.12.2025 20:45 Ответить
"Наші ідіоти" поставили хрест на майбутньому України ще 34 роки тому, 1 грудня 1991 року. Коли Європа вибирала Гавела і Валенсу, "наші" вибрали перефарбованого комуняку...
02.12.2025 21:06 Ответить
Зараз дрони, снаряди і ракети актуальна тема
02.12.2025 20:48 Ответить
Згодом виникла ідея обмежити оновлення до мінімального рівня, щоб техніку можна було передати українській армії. Однак під час перевірок з'ясувалося, що танки мають серйозні проблеми з точністю стрільби.

Тобто ніхто їх насправді не планував передавати. Просто розглядалася така можливість.
02.12.2025 20:32 Ответить
"відмовилося від проєкту модернізації танків T-72M4 CZ через сумніви в їхній ефективності на полі бою" Це дивлячись, як модернізувати. Ставте на танк автопілот з дистанційним керуванням і виходить така собі пересувна бойова платформа , дрон на гусеницях, з гарматою та кулеметами. Теж якусь роль може зіграти, не ризикуючи життями екіпажу.
02.12.2025 20:37 Ответить
Нема ничого дивно як шо врахувати ларьочную політику парашного крота завгоспа-ларьочника і грабіж ЗСУ та країни друзяками і кумами Зеленського.
02.12.2025 20:42 Ответить
Ну коли владу в Чехії захопили прокацаплені то чого ви від них чекали. І це тільки початок. Україна сама верещить що хоче миру а не дайте нам зброї бо ми хочемо повернути свою землю. А з точки зору Тромба і різниї євроліберастів, миру можна досягнути заблокувавши Україні зброю. Немає зброї значить немає війни. А миром можна назвати і те що )(уйло пообіцяє в концтаборах давати українцям регулярно їжу, що і сша і Європу цілком задовольнить
02.12.2025 20:42 Ответить
Чехія і з снарядною ініціативою обісралась, зате ******* як і інші потужно поговорити і позакликати.
02.12.2025 20:48 Ответить
Піздьож. Чехія вже, як Угорщина зі Словаччиною.
02.12.2025 20:49 Ответить
... через корупцію зеленського
02.12.2025 21:00 Ответить
Передайте їх Україні. Я думаю, Україна здатна привести їхні системи управління вогнем до того рівня, що має у власній армії.....Навіть в якості донорів згодяться.... Було б бажання передати
02.12.2025 21:01 Ответить
Безпілотні літальні апарати , надводні , підводні , ракети і ПВО, модернізіровані БТРи в першу чергу. Танки літаки пароходи Все.
02.12.2025 21:02 Ответить
 
 