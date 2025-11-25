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Новини Фінансові шахрайства
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Чеська компанія продавала Україні дрони за завищеною у десятки разів ціною

Російські дрони над Європою

Чеську компанію Reactive Drone підозрюють у тому, що вона постачала українським військовим китайські дрони з націнкою, яка у десятки разів перевищувала закупівельну, а також могла ухилятися від сплати податків.

Про це повідомляє Radiožurnál з посиланням на розслідування Національної служби боротьби з організованою злочинністю (NCOZ).

За версією слідства, упродовж 2023-2024 років Reactive Drone придбала дрони приблизно на 36 мільйонів чеських крон, а реалізувала їх Україні вже за 692 мільйони. Так маржа, за підрахунками, сягнула майже 95%. Сам по собі такий рівень прибутку не є порушенням, однак увагу правоохоронців привернули подальші фінансові операції компанії.

Слідчі встановили, що більшу частину отриманих коштів – близько 638 мільйонів крон – фірма переказала на рахунки в Китаї, не задекларувавши їх належним чином у Чехії та не сплативши податків. Попередньо йдеться про збитки для держави щонайменше на 130 мільйонів крон, і ця сума може зрости, якщо схема застосовувалася і у 2025 році у більших обсягах.

Поліція висунула підозри самій компанії, її директору та бухгалтерці. За даними слідства, вони занижували податкову базу через фіктивні рахунки-фактури на товари, які фактично не надходили. Директора взяли під варту, тоді як бухгалтерка визнала свою участь і перебуває під слідством на волі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили бухгалтерські матеріали, електронні носії та інші докази, а також заарештували на рахунках Reactive Drone близько 384 мільйонів крон у різних валютах. У поліції вважають, що цих коштів може вистачити для покриття ймовірних збитків державі.

Reactive Drone заснували у червні 2022 року, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Компанія мала лише віртуальну юридичну адресу в Празі. Українське Міністерство оборони на запити чеських журналістів щодо цієї справи наразі не відповіло.

Реакція компанії

Reactive Drone відкидає звинувачення у продажі дронів Україні та називає розслідування "замовним". У компанії заявляють, що ніколи не експортували в Україну готові дрони. Про це hromadske повідомив представник компанії.

За його словами, Reactive Drone не купувала у Китаї готові БпЛА, а постачала в Україну компоненти для виробництва важких ударних дронів. У документах ці поставки оформлювалися як цивільні товари, дозволені для експорту, зокрема "запчастини до радіокерованих іграшок" та "вебкамери".

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У компанії стверджують, що саме так вдавалося обходити китайські обмеження на постачання деталей для безпілотників в Україну. Вони пояснюють, що озвучена у ЗМІ "накрутка" насправді є різницею між задекларованою вартістю "легальних" товарів і реальною ціною компонентів для військових дронів.

У Reactive Drone називають справу "фейковою" та "замовною" і стверджують, що ініціаторами розслідування нібито стали співробітники Державного бюро розслідувань України. За їхньою версією, працівники ДБР передали чеській стороні неправдиві дані й розкрили систему обходу експортних обмежень Китаю, щоб здійснити "силового знищення незалежних виробників дронів і залишення лише "своїх" компаній на ринку".

Як повідомлялося, армія США має намір упродовж найближчих двох-трьох років закупити щонайменше 1 мільйон дронів. Це відбувається в межах масштабної програми переозброєння та підготовки до можливого протистояння з Китаєм.

Автор: 

компанія (419) Чехія (358) дрони (672)
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Топ коментарі
+10
Дивися.

Є три сторони оборудки:
1. Виробник - Китай.
2. Продавець - приватна контора з Чехії.
3. Покупець - МО України.

Всі три сторони отримали, щось з цієї оборудки. І всі три отримали зиск за рахунок України.

Китай та чеських бізнесюків у цьому звинувачувати - таке собі. Нічого особистого - онлі бізнес.
А от МО України, що обкрадає Україну - це вишенька на торті.
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25.11.2025 11:03 Відповісти
+5
Kostyantyn Pilyayev (Костянтин Піляєв) - один із ключових представників. Oleksiy Kolesnyk (Олексій Колесник) - громадянин України, також керує українською компанією "Reactive Drones" у Дніпрі, яка виробляє промислові та сільськогосподарські БПЛА.

Забирай свої ставки. Це знов "яйця по 17 гривень".
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25.11.2025 11:07 Відповісти
+4
Та все зрозуміло - прокладка з відкатами для Умерова і Шмигаля. Ну, не української реєстрації, а чеської - але це вже не суть важливо.
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25.11.2025 11:08 Відповісти
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Бабіш? Клістрони по-чеськи? 🤔
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25.11.2025 10:41 Відповісти
Роблю ставки на те, що там 100% кацап-власник-засновник...
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25.11.2025 10:45 Відповісти
Дивися.

Є три сторони оборудки:
1. Виробник - Китай.
2. Продавець - приватна контора з Чехії.
3. Покупець - МО України.

Всі три сторони отримали, щось з цієї оборудки. І всі три отримали зиск за рахунок України.

Китай та чеських бізнесюків у цьому звинувачувати - таке собі. Нічого особистого - онлі бізнес.
А от МО України, що обкрадає Україну - це вишенька на торті.
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25.11.2025 11:03 Відповісти
Я б сказав спільний розпил бабла "партнерів". Сотні мільярдів доларів за кілька років, таку кількість грошей Україна не в змозі переварити, навіть під час війни. Ельдорадо для чиновників і шахраїв всіх мастей.
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25.11.2025 11:12 Відповісти
Та от з'ясувалося, що не партнерів, а знов своїх.

Чеського у тій компанії тільки місце реєстрації. Засновники та вигодонабувачі - українці.
І взяли її за дупу тільки через податкові махінації.
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25.11.2025 11:21 Відповісти
Скоріше за "невідкат" якомусь міндічу.
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25.11.2025 11:54 Відповісти
Kostyantyn Pilyayev (Костянтин Піляєв) - один із ключових представників. Oleksiy Kolesnyk (Олексій Колесник) - громадянин України, також керує українською компанією "Reactive Drones" у Дніпрі, яка виробляє промислові та сільськогосподарські БПЛА.

Забирай свої ставки. Це знов "яйця по 17 гривень".
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25.11.2025 11:07 Відповісти
Засновники шаражки у 2022 за чеською реєстрацією благодєтєлі українці.
І копать не треба, схеми по-українськи світять відразу
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25.11.2025 12:22 Відповісти
Ну продавала то продавала по завищених цінах. Але цікаво, хто в Україні купував по завищиних цінах в бариг ці БПЛА, маржа яких становить не 95%, а 950%.
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25.11.2025 10:46 Відповісти
692 : 36 = 19,2. І хто купував ці дрони в 20 разів дорожче? Резніков? Скільки з цих мільйонів дісталося йому.
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25.11.2025 10:53 Відповісти
Хоча 23-24-й роки це вже Умеров.
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25.11.2025 10:59 Відповісти
Шахрайство в розділі Бізнес! 1 USD ≈ 21.02 CZK детективи вилучили з рахунків компанії приблизно 384 мільйони крон у кронах та доларах.
Міністерство оборони України не відповіло на запитання, надіслані до Radiožurnal.
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25.11.2025 10:54 Відповісти
Так є ж і інша сторона - МО України купувало ці дрони за завищеною у 10 разів ціною.
Тобто, там явно не обійшлося без договорняка та взаємних інтересів.
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25.11.2025 10:55 Відповісти
Чеська компанія Reactive Drone (зареєстрована в Празі) була заснована в червні 2022 року, незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Згідно з чеськими реєстрами та розслідуваннями, компанію представляють (і, ймовірно, заснували) двоє осіб:

Kostyantyn Pilyayev (Костянтин Піляєв) - один із ключових представників. Oleksiy Kolesnyk (Олексій Колесник) - громадянин України, також керує українською компанією "Reactive Drones" у Дніпрі, яка виробляє промислові та сільськогосподарські БПЛА.

Ці дані підтверджуються чеськими офіційними реєстрами та журналістськими розслідуваннями.
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25.11.2025 10:57 Відповісти
Тоді все на своїх місцях.
Справа Міндіча живе і робе.
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25.11.2025 11:05 Відповісти
Та все зрозуміло - прокладка з відкатами для Умерова і Шмигаля. Ну, не української реєстрації, а чеської - але це вже не суть важливо.
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25.11.2025 11:08 Відповісти
Один прокол - у Чехії тре податки платити, а не хитрожопити.
На цьому і погоріли генії відкатів.
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25.11.2025 11:23 Відповісти
Жаль, что Владимир Александрович ничего не знал
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25.11.2025 11:58 Відповісти
Шо, опять?! Руки отрубую
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25.11.2025 12:07 Відповісти
А у відкатах узгоджених по традиційним Зельоним схематозам не підозрюють?
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25.11.2025 12:24 Відповісти
" За їхньою версією, працівники ДБР передали чеській стороні неправдиві дані й розкрили систему обходу експортних обмежень Китаю, щоб здійснити "силового знищення незалежних виробників дронів і залишення лише "своїх" компаній на ринку".
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25.11.2025 13:30 Відповісти

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