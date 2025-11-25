Чеська компанія продавала Україні дрони за завищеною у десятки разів ціною

Чеську компанію Reactive Drone підозрюють у тому, що вона постачала українським військовим китайські дрони з націнкою, яка у десятки разів перевищувала закупівельну, а також могла ухилятися від сплати податків.

Про це повідомляє Radiožurnál з посиланням на розслідування Національної служби боротьби з організованою злочинністю (NCOZ).

За версією слідства, упродовж 2023-2024 років Reactive Drone придбала дрони приблизно на 36 мільйонів чеських крон, а реалізувала їх Україні вже за 692 мільйони. Так маржа, за підрахунками, сягнула майже 95%. Сам по собі такий рівень прибутку не є порушенням, однак увагу правоохоронців привернули подальші фінансові операції компанії.

Слідчі встановили, що більшу частину отриманих коштів – близько 638 мільйонів крон – фірма переказала на рахунки в Китаї, не задекларувавши їх належним чином у Чехії та не сплативши податків. Попередньо йдеться про збитки для держави щонайменше на 130 мільйонів крон, і ця сума може зрости, якщо схема застосовувалася і у 2025 році у більших обсягах.

Поліція висунула підозри самій компанії, її директору та бухгалтерці. За даними слідства, вони занижували податкову базу через фіктивні рахунки-фактури на товари, які фактично не надходили. Директора взяли під варту, тоді як бухгалтерка визнала свою участь і перебуває під слідством на волі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили бухгалтерські матеріали, електронні носії та інші докази, а також заарештували на рахунках Reactive Drone близько 384 мільйонів крон у різних валютах. У поліції вважають, що цих коштів може вистачити для покриття ймовірних збитків державі.

Reactive Drone заснували у червні 2022 року, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Компанія мала лише віртуальну юридичну адресу в Празі. Українське Міністерство оборони на запити чеських журналістів щодо цієї справи наразі не відповіло.

Реакція компанії

Reactive Drone відкидає звинувачення у продажі дронів Україні та називає розслідування "замовним". У компанії заявляють, що ніколи не експортували в Україну готові дрони. Про це hromadske повідомив представник компанії.

За його словами, Reactive Drone не купувала у Китаї готові БпЛА, а постачала в Україну компоненти для виробництва важких ударних дронів. У документах ці поставки оформлювалися як цивільні товари, дозволені для експорту, зокрема "запчастини до радіокерованих іграшок" та "вебкамери".

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У компанії стверджують, що саме так вдавалося обходити китайські обмеження на постачання деталей для безпілотників в Україну. Вони пояснюють, що озвучена у ЗМІ "накрутка" насправді є різницею між задекларованою вартістю "легальних" товарів і реальною ціною компонентів для військових дронів.

У Reactive Drone називають справу "фейковою" та "замовною" і стверджують, що ініціаторами розслідування нібито стали співробітники Державного бюро розслідувань України. За їхньою версією, працівники ДБР передали чеській стороні неправдиві дані й розкрили систему обходу експортних обмежень Китаю, щоб здійснити "силового знищення незалежних виробників дронів і залишення лише "своїх" компаній на ринку".

Як повідомлялося, армія США має намір упродовж найближчих двох-трьох років закупити щонайменше 1 мільйон дронів. Це відбувається в межах масштабної програми переозброєння та підготовки до можливого протистояння з Китаєм.