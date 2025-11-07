США планують закупити мільйон дронів через досвід України у війні з РФ, - Reuters

Індустрія дронів

Армія США планує придбати щонайменше 1 мільйон дронів протягом найближчих двох-трьох років у межах масштабної програми закупівель і можливого протистояння з Китаєм.

Про це заявив секретар армії США Деніел Дрісколл виданню Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Опираються на досвід України

Зараз окремі підрозділи армії США отримують лише 50 тисяч безпілотників щорічно.

За його словами, США беруть уроки з російсько-української війни, яка характеризується безпрецедентним масштабом використання дронів.

Деніел Дрісколл заявив, що Україна та Росія можуть виробляти до 4 мільйонів безпілотників щорічно. Та у США вважають, що Китай виробляє вдвічі більше.

Зміцнення оборони США

Дрісколл зазначив, що його пріоритетом є досягнення такого рівня, коли США зможуть виробляти достатню кількість дронів для будь-якої майбутньої війни, стимулюючи внутрішнє виробництво всього, від безщіткових двигунів і датчиків до батарей і друкованих плат.

"Ми очікуємо, що через один-два роки ми знатимемо, що в момент конфлікту ми зможемо активувати ланцюг поставок, який буде достатньо надійним і глибоким, щоб ми могли активувати його для виробництва стільки дронів, скільки нам потрібно", - сказав він.

Секретар армії США заявив, що у війську мають змінити ставлення до безпілотників. Зараз їх сприймають як "вишуканий" предмет обладнання, а мають сприймати як одноразові боєприпаси.

