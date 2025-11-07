США планують закупити мільйон дронів через досвід України у війні з РФ, - Reuters

США планують придбати до мільйона БПЛА на рік

Армія США планує придбати щонайменше 1 мільйон дронів протягом найближчих двох-трьох років у межах масштабної програми закупівель і можливого протистояння з Китаєм.   

Про це заявив секретар армії США Деніел Дрісколл виданню Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Опираються на досвід України

Зараз окремі підрозділи армії США отримують лише 50 тисяч безпілотників щорічно.

За його словами, США беруть уроки з російсько-української війни, яка характеризується безпрецедентним масштабом використання дронів.

Деніел Дрісколл заявив, що Україна та Росія можуть виробляти до 4 мільйонів безпілотників щорічно. Та у США вважають, що Китай виробляє вдвічі більше. 

Зміцнення оборони США

Дрісколл зазначив, що його пріоритетом є досягнення такого рівня, коли США зможуть виробляти достатню кількість дронів для будь-якої майбутньої війни, стимулюючи внутрішнє виробництво всього, від безщіткових двигунів і датчиків до батарей і друкованих плат.

"Ми очікуємо, що через один-два роки ми знатимемо, що в момент конфлікту ми зможемо активувати ланцюг поставок, який буде достатньо надійним і глибоким, щоб ми могли активувати його для виробництва стільки дронів, скільки нам потрібно", - сказав він.

Секретар армії США заявив, що у війську мають змінити ставлення до безпілотників. Зараз їх сприймають як "вишуканий" предмет обладнання, а мають сприймати як одноразові боєприпаси.

І що характерно, на відміну від ЗЄ, зроблять це.
07.11.2025 22:35
07.11.2025 22:35
Каракас...
07.11.2025 22:31
Смешная цифра для борьбы с Китаем. Лучше закупите и отдайте их Украине!
07.11.2025 22:41
07.11.2025 22:41
мільйон дронів? це їм не зєлічка в своїх мандрах мільйоном дерев навіяв? )
07.11.2025 22:32
07.11.2025 22:32
Краще б мільярд дерев.
07.11.2025 22:34
І що характерно, на відміну від ЗЄ, зроблять це.
07.11.2025 22:35
Смешная цифра для борьбы с Китаем. Лучше закупите и отдайте их Украине!
07.11.2025 22:41
отих дрономіндічей?
що, стерненко скуповує за донати?
отой непотріб за нев'їбенні державні гроші, котрі перероблюють в окопах?
якась нев'їбенна міндіч прокладка з делавера?
так, ось звідки фбр.......
07.11.2025 22:45 Відповісти
Перекидайте заздалегідь гроші на ОПу, а призначений керманич БС Черевашенко вам передасть мільйон дронів разом з міл'ярдом дерев для спасіння планети від парникової "корости"
07.11.2025 22:54
07.11.2025 22:54 Відповісти
Яке лайно. Ніякі дрони вони закупляти не будуть.
07.11.2025 23:04
07.11.2025 23:04 Відповісти
Два найвельічніших на одному коксі сидять. Ті ж самі симптоми і прояви.
08.11.2025 07:06
08.11.2025 07:06 Відповісти
Был бы у нас обещанный зеленым оборотнем миллион дронов, болотного гамна уже бы в Украине не было...
08.11.2025 10:00
