США планируют закупить миллион дронов, опираясь на опыт Украины в войне с РФ, - Reuters

Армия США планирует приобрести не менее 1 миллиона дронов в течение ближайших двух-трех лет в рамках масштабной программы закупок и возможного противостояния с Китаем.

Об этом заявил секретарь армии США Дэниел Дрисколл изданию Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Опираются на опыт Украины

Сейчас отдельные подразделения армии США получают только 50 тысяч беспилотников ежегодно.

По его словам, США извлекают уроки из российско-украинской войны, которая характеризуется беспрецедентным масштабом использования дронов.

Дэниел Дрисколл заявил, что Украина и Россия могут производить до 4 миллионов беспилотников ежегодно. Но в США считают, что Китай производит в два раза больше.

Укрепление обороны США

Дрисколл отметил, что его приоритетом является достижение такого уровня, когда США смогут производить достаточное количество дронов для любой будущей войны, стимулируя внутреннее производство всего, от бесщеточных двигателей и датчиков до батарей и печатных плат.

"Мы ожидаем, что через один-два года мы будем знать, что в момент конфликта мы сможем активировать цепочку поставок, которая будет достаточно надежной и глубокой, чтобы мы могли активировать ее для производства столько дронов, сколько нам нужно", - сказал он.

Секретарь армии США заявил, что в армии должны изменить отношение к беспилотникам. Сейчас их воспринимают как "изысканный" предмет оборудования, а должны воспринимать как одноразовые боеприпасы.

