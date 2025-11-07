РУС
США планируют закупить миллион дронов, опираясь на опыт Украины в войне с РФ, - Reuters

Индустрия дронов

США планируют приобрести до миллиона БПЛА в год

Армия США планирует приобрести не менее 1 миллиона дронов в течение ближайших двух-трех лет в рамках масштабной программы закупок и возможного противостояния с Китаем.

Об этом заявил секретарь армии США Дэниел Дрисколл изданию Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Опираются на опыт Украины

Сейчас отдельные подразделения армии США получают только 50 тысяч беспилотников ежегодно.

По его словам, США извлекают уроки из российско-украинской войны, которая характеризуется беспрецедентным масштабом использования дронов.

Дэниел Дрисколл заявил, что Украина и Россия могут производить до 4 миллионов беспилотников ежегодно. Но в США считают, что Китай производит в два раза больше.

Укрепление обороны США

Дрисколл отметил, что его приоритетом является достижение такого уровня, когда США смогут производить достаточное количество дронов для любой будущей войны, стимулируя внутреннее производство всего, от бесщеточных двигателей и датчиков до батарей и печатных плат.

"Мы ожидаем, что через один-два года мы будем знать, что в момент конфликта мы сможем активировать цепочку поставок, которая будет достаточно надежной и глубокой, чтобы мы могли активировать ее для производства столько дронов, сколько нам нужно", - сказал он.

Секретарь армии США заявил, что в армии должны изменить отношение к беспилотникам. Сейчас их воспринимают как "изысканный" предмет оборудования, а должны воспринимать как одноразовые боеприпасы.

Каракас...
07.11.2025 22:31 Ответить
мільйон дронів? це їм не зєлічка в своїх мандрах мільйоном дерев навіяв? )
07.11.2025 22:32 Ответить
Краще б мільярд дерев.
07.11.2025 22:34 Ответить
І що характерно, на відміну від ЗЄ, зроблять це.
07.11.2025 22:35 Ответить
Смешная цифра для борьбы с Китаем. Лучше закупите и отдайте их Украине!
07.11.2025 22:41 Ответить
отих дрономіндічей?
що, стерненко скуповує за донати?
отой непотріб за нев'їбенні державні гроші, котрі перероблюють в окопах?
якась нев'їбенна міндіч прокладка з делавера?
так, ось звідки фбр.......
07.11.2025 22:45 Ответить
Перекидайте заздалегідь гроші на ОПу, а призначений керманич БС Черевашенко вам передасть мільйон дронів разом з міл'ярдом дерев для спасіння планети від парникової "корости"
07.11.2025 22:54 Ответить
Яке лайно. Ніякі дрони вони закупляти не будуть.
07.11.2025 23:04 Ответить
 
 