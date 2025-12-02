Міноборони Чехії скасувало модернізацію танків Т-72 для України
Міністерство оборони Чехії відмовилося від проєкту модернізації танків T-72M4 CZ через сумніви в їхній ефективності на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення ухвалене після технічних випробувань, які виявили критичні проблеми, пишуть чеські ЗМІ.
Проблеми під час випробувань та висновки Міноборони
Модернізацію близько 30 танків T-72M4 CZ розпочали ще до повномасштабної війни Росії проти України. Згодом виникла ідея обмежити оновлення до мінімального рівня, щоб техніку можна було передати українській армії.
Однак під час перевірок з’ясувалося, що танки мають серйозні проблеми з точністю стрільби.
У Міноборони Чехії пояснили, що помилки спричинили недоліки електронних компонентів системи управління вогнем.
"Проблеми спричинила помилковість вибраних електронних компонентів системи управління вогнем, які не були предметом оцінки. Ремонт цих компонентів технічно неможливий, що підтвердив і їхній італійський виробник", – зазначило чеське відомство.
У результаті міністерство отримало рекомендацію скасувати угоду про модернізацію з державним підприємством VOP CZ та компенсувати витрати, суму яких визначить аудит.
Що передувало
- Раніше чеська ініціатива "Подарунок Путіну" переглянула плани щодо закупівлі ракети "Фламінго" для Збройних сил України на тлі чуток про можливий зв’язок виробника Fire Point із фігурантом корупційного скандалу Тімуром Міндічем. Засновник ініціативи Далібор Дедек заявив, що процес наразі призупинено.
- Також чеську компанію Reactive Drone підозрюють у тому, що вона постачала українським військовим китайські дрони з націнкою, яка у десятки разів перевищувала закупівельну, а також могла ухилятися від сплати податків.
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ми ягня яке приносять в жертву всі кому не лінь.
В 91-му РОЦІ НЕ ВИБРАЛИ, І НЕ МОГЛИ ВИБРАТИ ЧОРНОВОЛА, і не могла Україна піти шляхом яким нам хотілось би. Поляки вибрали Валєнсу, а ми Кравчука. А хто нас заставляв вибирать Кравчука - у нас був свій Валєнса?!
Думаю, що його вбили.
Якби обрали б Чорновола, то й Верховну Раду вибрали б іншу звичайно. Але цього не могло бути. Вони могли вибрати тільки Кравчука, і тільки всіх цих д*вб*й*бів у Верховну Раду. Це ж ясно.
Українці, вони чемпіони по такому, я би сказав, циклічному суїциду. Українців, ніхто не може перемогти, крім самих українців.
І весь час вони це доводили, протягом всієї своєї історії. Весь час.
Вони дурні і безвідповідальні, вони як діти... Я не політик, і я можу говорити про свій народ не намагаючись йому сподобатись.
Лесь Подерв'янський
Тобто ніхто їх насправді не планував передавати. Просто розглядалася така можливість.
Оце точно. Тільки обов'язково "в саатвєцтвіі с фізіалагічєскімі нормамі".
Значить вони про-російські!