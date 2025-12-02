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Новини Співпраця України та Чехії
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Міноборони Чехії скасувало модернізацію танків Т-72 для України

Чехія не модернізуватиме танки Т-72 для України

Міністерство оборони Чехії відмовилося від проєкту модернізації танків T-72M4 CZ через сумніви в їхній ефективності на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення ухвалене після технічних випробувань, які виявили критичні проблеми, пишуть чеські ЗМІ. 

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Проблеми під час випробувань та висновки Міноборони

Модернізацію близько 30 танків T-72M4 CZ розпочали ще до повномасштабної війни Росії проти України. Згодом виникла ідея обмежити оновлення до мінімального рівня, щоб техніку можна було передати українській армії.

Однак під час перевірок з’ясувалося, що танки мають серйозні проблеми з точністю стрільби.

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У Міноборони Чехії пояснили, що помилки спричинили недоліки електронних компонентів системи управління вогнем.

"Проблеми спричинила помилковість вибраних електронних компонентів системи управління вогнем, які не були предметом оцінки. Ремонт цих компонентів технічно неможливий, що підтвердив і їхній італійський виробник", – зазначило чеське відомство.

У результаті міністерство отримало рекомендацію скасувати угоду про модернізацію з державним підприємством VOP CZ та компенсувати витрати, суму яких визначить аудит.

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Що передувало

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Автор: 

оборона (4957) танк (2190) Чехія (1841)
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Топ коментарі
+19
Ми ягня, яке в жертву принесли наші, тутешні ідіоти в 2019 і чехи, американці, німці, французи марсіане тут ні до чого. Не чехи нам наобирали тупоголового примітивного вилупка з совковими мізками, який окрім ляпати прутнем по піанінє ніхєра в своєму бидлячому житті не вміє. Це зробив наш мудрий нарід, власними руцями запхавши цього зеленого троянського віслюка на найвищу посаду в державі, зробивши цього покидька і президентом і верховним головнокомандувачем. То до чого тут чехи чи решта європейців, за кошти яких, доречі, ми й досі існуємо як держава. Бо якщо хтось підзабув, з 2022 й досі наш бюджет на 70% наповнюється грошима платників податків європейських країн. Поки ЗЕленопідар з міндічами-єрмаками, яких привів мудрий нарід в 2019 до влади, ******* мільярдами баксів ще й добавки просять...
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02.12.2025 20:45 Відповісти
+13
а що тут скажеш.....Европа давно для себе вирішила - що "хай Україну забирає і вимучує тут сили і він навряд чи накопичить на нас ще років 50"

ми ягня яке приносять в жертву всі кому не лінь.
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02.12.2025 20:31 Відповісти
+13
Нема ничого дивно як шо врахувати ларьочную політику парашного крота завгоспа-ларьочника і грабіж ЗСУ та країни друзяками і кумами Зеленського.
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02.12.2025 20:42 Відповісти
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а що тут скажеш.....Европа давно для себе вирішила - що "хай Україну забирає і вимучує тут сили і він навряд чи накопичить на нас ще років 50"

ми ягня яке приносять в жертву всі кому не лінь.
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02.12.2025 20:31 Відповісти
Ага...тіпа не воюйте...це ж ми не Україну, а Європу захищаємо...?
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02.12.2025 20:44 Відповісти
Ми ягня, яке в жертву принесли наші, тутешні ідіоти в 2019 і чехи, американці, німці, французи марсіане тут ні до чого. Не чехи нам наобирали тупоголового примітивного вилупка з совковими мізками, який окрім ляпати прутнем по піанінє ніхєра в своєму бидлячому житті не вміє. Це зробив наш мудрий нарід, власними руцями запхавши цього зеленого троянського віслюка на найвищу посаду в державі, зробивши цього покидька і президентом і верховним головнокомандувачем. То до чого тут чехи чи решта європейців, за кошти яких, доречі, ми й досі існуємо як держава. Бо якщо хтось підзабув, з 2022 й досі наш бюджет на 70% наповнюється грошима платників податків європейських країн. Поки ЗЕленопідар з міндічами-єрмаками, яких привів мудрий нарід в 2019 до влади, ******* мільярдами баксів ще й добавки просять...
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02.12.2025 20:45 Відповісти
"Наші ідіоти" поставили хрест на майбутньому України ще 34 роки тому, 1 грудня 1991 року. Коли Європа вибирала Гавела і Валенсу, "наші" вибрали перефарбованого комуняку...
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02.12.2025 21:06 Відповісти
ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ МАЮТЬ СВОЮ ЛОГІКУ.

В 91-му РОЦІ НЕ ВИБРАЛИ, І НЕ МОГЛИ ВИБРАТИ ЧОРНОВОЛА, і не могла Україна піти шляхом яким нам хотілось би. Поляки вибрали Валєнсу, а ми Кравчука. А хто нас заставляв вибирать Кравчука - у нас був свій Валєнса?!
Думаю, що його вбили.
Якби обрали б Чорновола, то й Верховну Раду вибрали б іншу звичайно. Але цього не могло бути. Вони могли вибрати тільки Кравчука, і тільки всіх цих д*вб*й*бів у Верховну Раду. Це ж ясно.
Українці, вони чемпіони по такому, я би сказав, циклічному суїциду. Українців, ніхто не може перемогти, крім самих українців.
І весь час вони це доводили, протягом всієї своєї історії. Весь час.
Вони дурні і безвідповідальні, вони як діти... Я не політик, і я можу говорити про свій народ не намагаючись йому сподобатись.

Лесь Подерв'янський
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02.12.2025 21:17 Відповісти
Зараз дрони, снаряди і ракети актуальна тема
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02.12.2025 20:48 Відповісти
Згодом виникла ідея обмежити оновлення до мінімального рівня, щоб техніку можна було передати українській армії. Однак під час перевірок з'ясувалося, що танки мають серйозні проблеми з точністю стрільби.

Тобто ніхто їх насправді не планував передавати. Просто розглядалася така можливість.
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02.12.2025 20:32 Відповісти
"відмовилося від проєкту модернізації танків T-72M4 CZ через сумніви в їхній ефективності на полі бою" Це дивлячись, як модернізувати. Ставте на танк автопілот з дистанційним керуванням і виходить така собі пересувна бойова платформа , дрон на гусеницях, з гарматою та кулеметами. Теж якусь роль може зіграти, не ризикуючи життями екіпажу.
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02.12.2025 20:37 Відповісти
Нема ничого дивно як шо врахувати ларьочную політику парашного крота завгоспа-ларьочника і грабіж ЗСУ та країни друзяками і кумами Зеленського.
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02.12.2025 20:42 Відповісти
Ну коли владу в Чехії захопили прокацаплені то чого ви від них чекали. І це тільки початок. Україна сама верещить що хоче миру а не дайте нам зброї бо ми хочемо повернути свою землю. А з точки зору Тромба і різниї євроліберастів, миру можна досягнути заблокувавши Україні зброю. Немає зброї значить немає війни. А миром можна назвати і те що )(уйло пообіцяє в концтаборах давати українцям регулярно їжу, що і сша і Європу цілком задовольнить
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02.12.2025 20:42 Відповісти
"...в концтаборах давати українцям регулярно їжу, що і сша і Європу цілком задовольнить."
Оце точно. Тільки обов'язково "в саатвєцтвіі с фізіалагічєскімі нормамі".
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02.12.2025 21:15 Відповісти
Чехія і з снарядною ініціативою обісралась, зате ******* як і інші потужно поговорити і позакликати.
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02.12.2025 20:48 Відповісти
Піздьож. Чехія вже, як Угорщина зі Словаччиною.
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02.12.2025 20:49 Відповісти
... через корупцію зеленського
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02.12.2025 21:00 Відповісти
Передайте їх Україні. Я думаю, Україна здатна привести їхні системи управління вогнем до того рівня, що має у власній армії.....Навіть в якості донорів згодяться.... Було б бажання передати
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02.12.2025 21:01 Відповісти
Безпілотні літальні апарати , надводні , підводні , ракети і ПВО, модернізіровані БТРи в першу чергу. Танки літаки пароходи Все.
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02.12.2025 21:02 Відповісти
Тепер питання, а Чехи в такому разі щодо підтримки України хто!?
Значить вони про-російські!
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03.12.2025 07:08 Відповісти
 
 