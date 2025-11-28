Чеська ініціатива переглядає купівлю ракет "Фламінго" для України на тлі "Міндічгейту"

Чеська ініціатива "Подарунок Путіну" переглядає плани щодо закупівлі ракети "Фламінго" для Збройних сил України на тлі чуток про можливий зв’язок виробника Fire Point із фігурантом корупційного скандалу Тімуром Міндічем.

Про це повідомило видання IDNES, передає Цензор.НЕТ.

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Засновник ініціативи Далібор Дедек заявив, що процес наразі призупинено: "Наразі ми розв'язуємо це питання. Шукаємо альтернативу та досі ведемо з ними переговори".

Організація вже має 12,5 млн крон (приблизно $600 тис.) на своєму рахунку, але кошти поки не були перераховані компанії Fire Point.

"Ми діємо обережно і маємо там дуже гарні контакти. У цьому випадку ми зібрали гроші дуже швидко. Але виникли серйозні сумніви, чи підуть вони на виробництво того, для чого їх збирали. Тож ми дивимося, що може бути належною альтернативою", - наголосив Дедек.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше чеські волонтери зібрали кошти на гелікоптер Black Hawk UH-60, який у серпні 2025 року передали ГУР.

Виробник ракети "Фламінго" погодився подвоїти обсяг замовлення від чеських волонтерів: замість однієї ракети буде виготовлено дві. Волонтерська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 16 млн (замість запланованих 12,5 млн), залишок коштів витратять на інше обладнання для України за підсумками опитування.

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