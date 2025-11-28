Чеська ініціатива переглядає купівлю ракет "Фламінго" для України на тлі "Міндічгейту"
Чеська ініціатива "Подарунок Путіну" переглядає плани щодо закупівлі ракети "Фламінго" для Збройних сил України на тлі чуток про можливий зв’язок виробника Fire Point із фігурантом корупційного скандалу Тімуром Міндічем.
Про це повідомило видання IDNES, передає Цензор.НЕТ.
Засновник ініціативи Далібор Дедек заявив, що процес наразі призупинено: "Наразі ми розв'язуємо це питання. Шукаємо альтернативу та досі ведемо з ними переговори".
Організація вже має 12,5 млн крон (приблизно $600 тис.) на своєму рахунку, але кошти поки не були перераховані компанії Fire Point.
"Ми діємо обережно і маємо там дуже гарні контакти. У цьому випадку ми зібрали гроші дуже швидко. Але виникли серйозні сумніви, чи підуть вони на виробництво того, для чого їх збирали. Тож ми дивимося, що може бути належною альтернативою", - наголосив Дедек.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше чеські волонтери зібрали кошти на гелікоптер Black Hawk UH-60, який у серпні 2025 року передали ГУР.
- Виробник ракети "Фламінго" погодився подвоїти обсяг замовлення від чеських волонтерів: замість однієї ракети буде виготовлено дві. Волонтерська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 16 млн (замість запланованих 12,5 млн), залишок коштів витратять на інше обладнання для України за підсумками опитування.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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