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Новини Фламінго від чехів для ЗСУ Міндічгейт
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Чеська ініціатива переглядає купівлю ракет "Фламінго" для України на тлі "Міндічгейту"

фламінго

Чеська ініціатива "Подарунок Путіну" переглядає плани щодо закупівлі ракети "Фламінго" для Збройних сил України на тлі чуток про можливий зв’язок виробника Fire Point із фігурантом корупційного скандалу Тімуром Міндічем.

Про це повідомило видання IDNES, передає Цензор.НЕТ.

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Засновник ініціативи Далібор Дедек заявив, що процес наразі призупинено: "Наразі ми розв'язуємо це питання. Шукаємо альтернативу та досі ведемо з ними переговори".

Організація вже має 12,5 млн крон (приблизно $600 тис.) на своєму рахунку, але кошти поки не були перераховані компанії Fire Point.

"Ми діємо обережно і маємо там дуже гарні контакти. У цьому випадку ми зібрали гроші дуже швидко. Але виникли серйозні сумніви, чи підуть вони на виробництво того, для чого їх збирали. Тож ми дивимося, що може бути належною альтернативою", - наголосив Дедек.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше чеські волонтери зібрали кошти на гелікоптер Black Hawk UH-60, який у серпні 2025 року передали ГУР.
  • Виробник ракети "Фламінго" погодився подвоїти обсяг замовлення від чеських волонтерів: замість однієї ракети буде виготовлено дві. Волонтерська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 16 млн (замість запланованих 12,5 млн), залишок коштів витратять на інше обладнання для України за підсумками опитування.

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Міндічгейт

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Автор: 

Чехія (1840) Міндіч Тімур (335) ракета Фламінго (27)
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Топ коментарі
+34
Ги...Ги...партнери зрозумили що ніяких фламинго не існує а це велике шахрайство зелі разом з миндичем...
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28.11.2025 17:58 Відповісти
+16
набу выкатвай всю инфу по этой говноконторе, ермак сбитый летчик уже. там выползет такое что даже комбинатор трамп охренеет от цинизма.
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28.11.2025 18:02 Відповісти
+12
ну логічно ... бо предмет купівлі не існує
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28.11.2025 17:58 Відповісти
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Ги...Ги...партнери зрозумили що ніяких фламинго не існує а це велике шахрайство зелі разом з миндичем...
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28.11.2025 17:58 Відповісти
ну логічно ... бо предмет купівлі не існує
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28.11.2025 17:58 Відповісти
Ракета стелс, повністю невидима.
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28.11.2025 21:37 Відповісти
ніяких ракет фламінго не існує.
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28.11.2025 17:59 Відповісти
Стидоба гішпанська
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28.11.2025 19:35 Відповісти
Я понять не могу одного
Почему ГОЛУБЫЕ замутили РОЗОВЫЕ РАКЕТЫ?
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28.11.2025 17:59 Відповісти
з.14дарси сєр
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28.11.2025 18:02 Відповісти
Вы своим ответом сделали мой день!!!
Я в восторге
Обожаю этот анекдот....
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28.11.2025 19:28 Відповісти
Пані, у вас абсолютно жіноче сприйняття кольорів
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28.11.2025 19:27 Відповісти
набу выкатвай всю инфу по этой говноконторе, ермак сбитый летчик уже. там выползет такое что даже комбинатор трамп охренеет от цинизма.
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28.11.2025 18:02 Відповісти
А що вже купляли ??
Хоч одну із 3000 ??
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28.11.2025 19:00 Відповісти
 
 