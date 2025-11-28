Чешская инициатива пересматривает покупку ракет "Фламинго" для Украины на фоне "Миндичгейта"

Чешская инициатива "Подарок Путину" пересматривает планы по закупке ракеты "Фламинго" для Вооруженных сил Украины на фоне слухов о возможной связи производителя Fire Point с фигурантом коррупционного скандала Тимуром Миндичем.

Об этом сообщило издание IDNES, передает Цензор.НЕТ.

Основатель инициативы Далибор Дедек заявил, что процесс пока приостановлен: "Сейчас мы решаем этот вопрос. Ищем альтернативу и до сих пор ведем с ними переговоры".

Организация уже имеет 12,5 млн крон (примерно $600 тыс.) на своем счете, но средства пока не были перечислены компании Fire Point.

"Мы действуем осторожно и имеем там очень хорошие контакты. В этом случае мы собрали деньги очень быстро. Но возникли серьезные сомнения, пойдут ли они на производство того, для чего их собирали. Поэтому мы смотрим, что может быть подходящей альтернативой", - подчеркнул Дедек.

Что предшествовало?

Напомним, ранее чешские волонтеры собрали средства на вертолет Black Hawk UH-60, который в августе 2025 года передали ГУР.

Производитель ракеты "Фламинго" согласился удвоить объем заказа от чешских волонтеров: вместо одной ракеты будет изготовлено две. Волонтерская инициатива "Подарок для Путина" собрала 16 млн (вместо запланированных 12,5 млн), остаток средств потратят на другое оборудование для Украины по итогам опроса.

Миндичгейт

