Чешская инициатива пересматривает покупку ракет "Фламинго" для Украины на фоне "Миндичгейта"
Чешская инициатива "Подарок Путину" пересматривает планы по закупке ракеты "Фламинго" для Вооруженных сил Украины на фоне слухов о возможной связи производителя Fire Point с фигурантом коррупционного скандала Тимуром Миндичем.
Об этом сообщило издание IDNES, передает Цензор.НЕТ.
Основатель инициативы Далибор Дедек заявил, что процесс пока приостановлен: "Сейчас мы решаем этот вопрос. Ищем альтернативу и до сих пор ведем с ними переговоры".
Организация уже имеет 12,5 млн крон (примерно $600 тыс.) на своем счете, но средства пока не были перечислены компании Fire Point.
"Мы действуем осторожно и имеем там очень хорошие контакты. В этом случае мы собрали деньги очень быстро. Но возникли серьезные сомнения, пойдут ли они на производство того, для чего их собирали. Поэтому мы смотрим, что может быть подходящей альтернативой", - подчеркнул Дедек.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее чешские волонтеры собрали средства на вертолет Black Hawk UH-60, который в августе 2025 года передали ГУР.
- Производитель ракеты "Фламинго" согласился удвоить объем заказа от чешских волонтеров: вместо одной ракеты будет изготовлено две. Волонтерская инициатива "Подарок для Путина" собрала 16 млн (вместо запланированных 12,5 млн), остаток средств потратят на другое оборудование для Украины по итогам опроса.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
