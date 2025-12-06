Чехія піднімала свої вертольоти в Польщі під час масованої атаки РФ на Україну

У ніч на суботу, 6 грудня, під час російського обстрілу України три чеські вертольоти Мі-171Ш, дислоковані в Польщі, були підняті в небо.

Про це розповіла виконувачка обов’язків міністра оборони Чехії Яна Чернохова, передає ČTK, інформує Цензор.НЕТ.

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Вертольоти були підняті превентивно

За словами Чернохової, чеські вертольоти були підняті в повітря у Польщі превентивно через нічний російський обстріл. Польща також піднімала свою авіацію.

Посадовиця сказала, що зрештою над Польщею не було ніякої загрози, тому підрозділ повернувся на базу.

Представник Генерального штабу армії Чеської Республіки Лукаш Штерба сказав, що чеська вертолітна частина виконує оперативні завдання в Польщі відповідно до зобов'язань НАТО.

"З міркувань безпеки ми не будемо надавати більш детальну інформацію про час проведення та кількість залучень",- сказав він.

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Чеська авіація в Польщі

Нагадаємо, що Чеська вертолітна частина для спеціальних операцій, яка складається з трьох вертольотів Мі-171Ш, прибула в Польщу 14 вересня.

Також до Польщі прибули 150 чеських солдатів.

Масований обстріл 6 грудня

Нагадаємо, що в ніч на 6 грудня РФ здійснила знову била по цивільній інфраструктурі України дронами та ракетами.

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