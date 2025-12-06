Молдова звернулася до Румунії по допомогу з електроенергією після масованого обстрілу РФ по Україні
Після масованої російської атаки на Україну в ніч на 6 грудня Молдова попросила Румунію про екстренне електропостачання.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці компанії Moldelectrica, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріл РФ вплинув на енергосистему Молдови
У компанії розповіли, що через атаки на енергетичну систему України в одному із регіонів Молдови було відключено "важливу енергетичну групу", а лінії міжсистемного з'єднання завантажені майже до межі.
Молдова попросила допомогу у Румунії
З огляду на це, держкомпанія Moldelectrica звернулася до Румунії по аварійну допомогу як запобіжний захід на кілька годин.
"Це забезпечить безпечну роботу електросистеми та дасть змогу запобігти можливому перевантаженню", - сказано в повідомленні.
У компанії закликали громадян "раціонально споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, щоб зменшити ризик перевантаження та можливих відключень".
Масований обстріл 6 грудня
- Нагадаємо, що в ніч на 6 грудня РФ здійснила знову била по цивільній інфраструктурі України дронами та ракетами.
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