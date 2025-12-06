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Новини Масований комбінований удар
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Молдова звернулася до Румунії по допомогу з електроенергією після масованого обстрілу РФ по Україні

електроенергія

Після масованої російської атаки на Україну в ніч на 6 грудня Молдова попросила Румунію про екстренне електропостачання.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці компанії Moldelectrica, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріл РФ вплинув на енергосистему Молдови

У компанії розповіли, що через атаки на енергетичну систему України в одному із регіонів Молдови було відключено "важливу енергетичну групу", а лінії міжсистемного з'єднання завантажені майже до межі.

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Молдова попросила допомогу у Румунії 

З огляду на це, держкомпанія Moldelectrica звернулася до Румунії по аварійну допомогу як запобіжний захід на кілька годин.

"Це забезпечить безпечну роботу електросистеми та дасть змогу запобігти можливому перевантаженню", - сказано в повідомленні.

У компанії закликали громадян "раціонально споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, щоб зменшити ризик перевантаження та можливих відключень".

Масований обстріл 6 грудня

  • Нагадаємо, що в ніч на 6 грудня РФ здійснила знову била по цивільній інфраструктурі України дронами та ракетами.

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Автор: 

Молдова (2206) обстріл (34578) Румунія (1423) електроенергія (6883)
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Топ коментарі
+20
Тоб то ДТЕК постачає еленергію Молдові в той час коли наши громадяни сидять в потьмі? Некуйово.
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06.12.2025 19:58 Відповісти
+9
Там не все так просто. Электроенергія - це не нафта, цистернами не перевезеш. Якщо мережі на північ і на захід розбиті, то у них 2 варіанти - або зменшувати генерацію, або постачани надлишок тому, хто може її прийняти. Це стандартні процеси, а не зрада. У загальному підсумку ми вже кілька років все одно імпортуєм енергії більше, чим експортуєм.
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06.12.2025 20:16 Відповісти
+8
Там платять в євро, а тут в гривнях
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06.12.2025 20:06 Відповісти

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