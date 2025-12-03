Санду про дрони РФ над Молдовою: "Ніяких магічних рішень немає"
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна працює над посиленням захисту свого повітряного простору від російських безпілотників, які періодично залітають у молдовське небо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.
Санду зазначила, що російські дрони становлять реальну загрозу для громадян. Вона висловила жаль, що частина суспільства "потрапляє у пастку брехні". За її словами, нерозуміння ризиків послаблює здатність країни захищатися.
"Звісно, сумно, що є політики, які дезінформують і маніпулюють - але така небезпека є і буде, доки триває війна Росії проти України", - сказала вона.
Президентка наголосила, що проблема порушення повітряного простору виникла не лише у Молдови, а й у сусідніх держав. "Ніяких магічних рішень немає. Вони можуть існувати у Facebook, але не в реальності. Ми намагаємося зміцнювати нашу спроможність виявляти й усувати загрози", - зазначила Санду, додавши, що країна інвестує у радари та інше обладнання, а також веде перемовини з партнерами щодо постачання необхідної техніки.
Що передувало?
- У ніч на 25 листопада в повітряному просторі Молдови зафіксували шість безпілотників. Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського район
- Раніше, в ніч на 19 листопада, у повітряний простір країни залетів безпілотник. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії.
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нато не париться!
головне не провокувати *****!
то ж, санду, єдиний твій захисник, це україна!
чому досі існує пмр?
пмр, то щастя!
як для молдови, так і для україни!
чому досі існує пмр?
але розумію, демагогія, то наше всьо!
"Демагогія - це маніпуляція інформацією за допомогою ораторських і полемічних прийомів, які вводять аудиторію в оману та схиляють на свій бік, часто для досягнення політичних цілей, у рекламі або пропаганді".
Саме цим ти і займаєшся...
що б знищив цей гнойник біля україни!
що б назавжди відбити підарам бажання пробити коридор до пмр!
розуміють небезпеку яка буде після
захоплення рашкою України.
Бо будуть більше вдячними після
того як москва запалає, а вона таки запалає....