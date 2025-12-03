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Новини Порушення повітряного простору Дрони РФ над Європою
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Санду про дрони РФ над Молдовою: "Ніяких магічних рішень немає"

майя,санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна працює над посиленням захисту свого повітряного простору від російських безпілотників, які періодично залітають у молдовське небо. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

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Санду зазначила, що російські дрони становлять реальну загрозу для громадян. Вона висловила жаль, що частина суспільства "потрапляє у пастку брехні". За її словами, нерозуміння ризиків послаблює здатність країни захищатися.

"Звісно, сумно, що є політики, які дезінформують і маніпулюють - але така небезпека є і буде, доки триває війна Росії проти України", - сказала вона.

Президентка наголосила, що проблема порушення повітряного простору виникла не лише у Молдови, а й у сусідніх держав. "Ніяких магічних рішень немає. Вони можуть існувати у Facebook, але не в реальності. Ми намагаємося зміцнювати нашу спроможність виявляти й усувати загрози", - зазначила Санду, додавши, що країна інвестує у радари та інше обладнання, а також веде перемовини з партнерами щодо постачання необхідної техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санду про атаку РФ на Україну та заліт дронів РФ у Молдову: Це не мова країни, яка веде мирні перемовини

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перед будівлею МЗС у Молдові поставили збитий дрон під час візиту посла РФ для вручення ноти протесту. ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5977) Молдова (2203) росія (70431) Санду Мая (286)
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Топ коментарі
+1
Чудово знати що сусіди, в Молдові,
розуміють небезпеку яка буде після
захоплення рашкою України.
Бо будуть більше вдячними після
того як москва запалає, а вона таки запалає....
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03.12.2025 12:08 Відповісти
+1
до чого твої крики? Що ти знаєш про пемеер та Молдову? Наскільки глибоко обізнаний в суті справ? Стані молдовської армії? В її можливостях? Що саме ти хочеш? Щоб Молдова пішла в атаку на Тирасполь?
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03.12.2025 17:26 Відповісти
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на польщу постійно щось залітає!
нато не париться!
головне не провокувати *****!
то ж, санду, єдиний твій захисник, це україна!
чому досі існує пмр?
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03.12.2025 11:48 Відповісти
А БПЛА запускають з території ПМР? Якщо ні - який стосунок ПМР має до проблеми з російськими БПЛА, над територією Молдови?
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03.12.2025 12:20 Відповісти
ніякого!
пмр, то щастя!
як для молдови, так і для україни!
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03.12.2025 12:22 Відповісти
Нам ПМР (поки що), не заважає... Сидять у своїх адміністративних кордонах, до нас не лізуть - і хай сидять... Це, в першу чергу, "головняк" Молдови... От хай вона й думає.
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03.12.2025 12:28 Відповісти
трохи вище:
чому досі існує пмр?
але розумію, демагогія, то наше всьо!
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03.12.2025 12:30 Відповісти
"Демагогія" - це ТВОЄ... Тема обговорення : "проблема з російськими БПЛА, у повітряному просторі Молдови. Вони летять туди з Криму. Якого-небудь впливу на політ їх, ПМР не здійснює... Так само ПМР не вчиняє яких-небудь дій, по управлінню чи запуску БПЛА, на територію України. Ти приплів сюди ПМР... Питання: для чого? Щоб притягти увагу читачів, до своєї особи? Так це і є ДЕМАГОГІЯ...
"Демагогія - це маніпуляція інформацією за допомогою ораторських і полемічних прийомів, які вводять аудиторію в оману та схиляють на свій бік, часто для досягнення політичних цілей, у рекламі або пропаганді".
Саме цим ти і займаєшся...
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03.12.2025 12:39 Відповісти
до чого твої крики? Що ти знаєш про пемеер та Молдову? Наскільки глибоко обізнаний в суті справ? Стані молдовської армії? В її можливостях? Що саме ти хочеш? Щоб Молдова пішла в атаку на Тирасполь?
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03.12.2025 17:26 Відповісти
хочу що б це зробив гур!
що б знищив цей гнойник біля україни!
що б назавжди відбити підарам бажання пробити коридор до пмр!
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03.12.2025 17:31 Відповісти
так ніхто ж не проти...почати зі складу в Колбасной...але спочатку зупинити кацапів на власній землі
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03.12.2025 17:40 Відповісти
Є пропозиція: поїдь у Кишинеу, піди на прийом до Санду, попроси, щоб дала можливість виступить перед парламентом. Тема виступу: "Надання згоди на втручання України, у внутрішні справи Молдови...". І коли тебе відправлять у паломництво до святої гори буддистів - Кху Ям, ти зрозумієш, який ти далекий від здійснення твоїх бажань...
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03.12.2025 18:10 Відповісти
"Демагогія" - це ТВОЄ...
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03.12.2025 18:15 Відповісти
Доведи... Те, що ти - "пустопорожній болтолог", я довів, спираючись на знання юриспруденції... А ти просто "теліпаєш язиком"...
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03.12.2025 18:18 Відповісти
Чудово знати що сусіди, в Молдові,
розуміють небезпеку яка буде після
захоплення рашкою України.
Бо будуть більше вдячними після
того як москва запалає, а вона таки запалає....
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03.12.2025 12:08 Відповісти
 
 