Санду про дрони РФ над Молдовою: "Ніяких магічних рішень немає"

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна працює над посиленням захисту свого повітряного простору від російських безпілотників, які періодично залітають у молдовське небо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

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Санду зазначила, що російські дрони становлять реальну загрозу для громадян. Вона висловила жаль, що частина суспільства "потрапляє у пастку брехні". За її словами, нерозуміння ризиків послаблює здатність країни захищатися.

"Звісно, сумно, що є політики, які дезінформують і маніпулюють - але така небезпека є і буде, доки триває війна Росії проти України", - сказала вона.

Президентка наголосила, що проблема порушення повітряного простору виникла не лише у Молдови, а й у сусідніх держав. "Ніяких магічних рішень немає. Вони можуть існувати у Facebook, але не в реальності. Ми намагаємося зміцнювати нашу спроможність виявляти й усувати загрози", - зазначила Санду, додавши, що країна інвестує у радари та інше обладнання, а також веде перемовини з партнерами щодо постачання необхідної техніки.

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Що передувало?

У ніч на 25 листопада в повітряному просторі Молдови зафіксували шість безпілотників. Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського район

Раніше, в ніч на 19 листопада, у повітряний простір країни залетів безпілотник. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії.

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