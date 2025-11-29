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Санду про атаку РФ на Україну та заліт дронів РФ у Молдову: Це не мова країни, яка веде мирні перемовини

Санду про вторгнення дронів РФ у Молдову

Президентка Молдови Мая Санду засудила нічну атаку Росії на Україну та наголосила, що це не поведінка країни, яка веде "мирні переговори".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Санду написала у соцмережі Х.

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"Жорстока 10-годинна атака на Україну. Це не мова дипломатії, не мова країни, яка стверджує, що веде мирні перемовини", - наголосила вона.

Крім того, Санду зауважила, що російські дрони вкотре порушили повітряний простір Молдови.

"Прямуючи вбивати цивільних, російські дрони знову порушили повітряний простір Молдови, що призвело до його тимчасового закриття. Ми засуджуємо ці атаки та висловлюємо підтримку Україні", – додала президентка.

Також читайте: Вторгнення дронів РФ до Молдови й Румунії - сигнал загрози для всієї Європи, - Сибіга

Санду про вторгнення дронів РФ у Молдову

Що передувало?

Автор: 

Молдова (2201) обстріл (34445) Санду Мая (286)
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Топ коментарі
+3
Молдові потрібно терміново вступати в склад Румунії.
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29.11.2025 17:43 Відповісти
+2
Говорили балакали,сіли заплакали.
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29.11.2025 17:23 Відповісти
+2
Як вже набридли ці заяви "на от'є@ісь".
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29.11.2025 17:30 Відповісти
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Говорили балакали,сіли заплакали.
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29.11.2025 17:23 Відповісти
Як вже набридли ці заяви "на от'є@ісь".
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29.11.2025 17:30 Відповісти
А що там посол ерефії? Знову "відморозився" від шахеда на даху будинку у Молдові?
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29.11.2025 17:35 Відповісти
Молдові потрібно терміново вступати в склад Румунії.
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29.11.2025 17:43 Відповісти
А Румунія буде збивати ті дрони? 🤔
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29.11.2025 17:54 Відповісти
який від цього профіт Україні? будемо мати ще більш потужного сусіда?
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29.11.2025 18:13 Відповісти
Ще більше занепокоєння,стурбованності і триндьожі.
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29.11.2025 18:16 Відповісти
Еща одна капитан очевидность. Сколько же вас желающие потрындеть о спаведливости за чужой счёт.
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29.11.2025 18:12 Відповісти
тобто, по твоєму, краще щоб вона змовчала? Чи що? Що вона має вдіяти? Які твої пропозиції? Передати Україні системи Петріот?
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29.11.2025 18:39 Відповісти
Санду би проснутися... Виглядає відірваною від політики. Які такі мирні переговори веде рф ?
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29.11.2025 19:03 Відповісти
Тєрпіла, Молдова щє існує завдяки Україні
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29.11.2025 19:25 Відповісти
Слава Богу, що у нас добрі сусіди
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29.11.2025 19:33 Відповісти
Маєчка красуня, але хто б тобі пояснив, що план насправді в тому, щоб роками обговорювати плани і продавати нафту?
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29.11.2025 19:31 Відповісти
Усі говорять що Путлер не готовиться до миру. Але зраднику Зеленському це байдуже. Головне це Оманські домовленності !
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29.11.2025 20:42 Відповісти
 
 