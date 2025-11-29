Санду про атаку РФ на Україну та заліт дронів РФ у Молдову: Це не мова країни, яка веде мирні перемовини
Президентка Молдови Мая Санду засудила нічну атаку Росії на Україну та наголосила, що це не поведінка країни, яка веде "мирні переговори".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Санду написала у соцмережі Х.
"Жорстока 10-годинна атака на Україну. Це не мова дипломатії, не мова країни, яка стверджує, що веде мирні перемовини", - наголосила вона.
Крім того, Санду зауважила, що російські дрони вкотре порушили повітряний простір Молдови.
"Прямуючи вбивати цивільних, російські дрони знову порушили повітряний простір Молдови, що призвело до його тимчасового закриття. Ми засуджуємо ці атаки та висловлюємо підтримку Україні", – додала президентка.
Що передувало?
- Нагадаємо, під час масованої атаки Росії на Україну в ніч на суботу, 29 листопада, два дрони вторглися у повітряний простір Молдови в районі Воронково. Як запобіжний захід, повітряний простір Республіки Молдова був тимчасово закритий
- У ніч на 25 листопада в повітряному просторі Молдови зафіксували шість безпілотників. Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського район
- Раніше, в ніч на 19 листопада, у повітряний простір країни залетів безпілотник. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії.
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