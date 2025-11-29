Санду про атаку РФ на Україну та заліт дронів РФ у Молдову: Це не мова країни, яка веде мирні перемовини

Президентка Молдови Мая Санду засудила нічну атаку Росії на Україну та наголосила, що це не поведінка країни, яка веде "мирні переговори".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Санду написала у соцмережі Х.

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"Жорстока 10-годинна атака на Україну. Це не мова дипломатії, не мова країни, яка стверджує, що веде мирні перемовини", - наголосила вона.

Крім того, Санду зауважила, що російські дрони вкотре порушили повітряний простір Молдови.

"Прямуючи вбивати цивільних, російські дрони знову порушили повітряний простір Молдови, що призвело до його тимчасового закриття. Ми засуджуємо ці атаки та висловлюємо підтримку Україні", – додала президентка.

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