Удар РФ по Україні: Польща піднімала в небо авіацію, Молдова закривала повітряний простір

Через масовану атаку РФ на Україну в ніч на суботу, 29 листопада, Польща піднімала в небо авіацію і приводила у повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони. У Молдові два дрони вторглись у повітряний простір країни в районі Воронково.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Оперативне командування Збройних сил Польщі та телеканал TV8.

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Польща підвищила бойову готовність

Збройні сили Польщі задіяли "необхідні сили і засоби, що знаходяться в їх розпорядженні".

"Були підняті винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору", – зазначили польські військові.

В командуванні додали, що відстежують поточну ситуацію, "а підпорядковані сили і засоби перебувають у стані готовності до негайного реагування".

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Молдова закрила частину повітряного простору

Згідно з повідомленням прикордонної поліції, українські прикордонники сповістили молдовських колег про можливе вторгнення безпілотників.

Як запобіжний захід, повітряний простір Республіки Молдова був тимчасово закритий, а пізніше знову відкритий. Виняток становить північний регіон, де потенційна загроза зберігається.

Зона, через яку могли пролітати дрони, наразі перевіряється. Поки що не виявлено жодних об’єктів, що становлять ризик для цивільного населення.

Влада Молдови наголошує на постійному моніторингу ситуації та рекомендує громадянам дотримуватися офіційних вказівок щодо безпеки в регіоні.

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