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Новини Масований комбінований удар
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Над Києвом лунали вибухи: РФ атакувала ракетами, працювала ППО (оновлено)

Ворог зранку атакував Київ ракетами

Уранці 29 листопада над столицею пролунали вибухи - у місті працює протиповітряна оборона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Пожежі в кількох районах

Станом на 7:17 у Голосіївському, Солом’янському та Дарницькому районах виникли пожежі внаслідок падіння уламків ракети. Загоряння сталися на території нежитлових приміщень та у відкритих локаціях.

Через атаку в частині Києва спостерігаються перебої з електропостачанням.

"Наразі без електроенергії західна частина столиці. Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання", - зазначив Кличко.

У Дарницькому районі також зафіксовано влучання уламків у житловий будинок. Усі служби прямують на місце.

"У житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання", - повідомив Кличко.

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Ураження житлового будинку

О 7:19 Кличко повідомив про падіння уламків у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку в Дарницькому районі. Внаслідок удару сталося загоряння на 6-му поверсі.

Екстрені служби вже прямують на місце події.

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Київ (20865) обстріл (34445) Повітряні атаки на Київ (1015)
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Оце таке справляє враження на трампістів,щоб розповідати як кацапстан "перемагає"? Терор мирних мешканців?
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29.11.2025 07:42 Відповісти
І за який мир з ними можна розмовляти, знову скористаються часом озброяться ще більше й підуть далі захоплювати наші теріторії, кідарстан держава підарасів.
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29.11.2025 07:46 Відповісти
трансформаторні, тес/тец війська, а також багатоповерхівкові війська знов наносять удар . Та щоб ви здохли під*ри російські
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29.11.2025 07:48 Відповісти
Знов кацапня біситься зза своіх поразок на полі бою.
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29.11.2025 07:49 Відповісти
за єрмака мстяться?
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29.11.2025 07:54 Відповісти
За роки війни,влада нічого не зробила для захисту міст і сіл від шведів.Повинні були створити мобільні групи,оснастити їх всім необхідним,і ці групи потрібно розмістити поза містами,щоб знищувати шахеди на підльоті до міста.Але внас як завжди
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29.11.2025 08:00 Відповісти
)(уйло не отримало відповіді по моцкві за минулі обстріли по Київу тому продовжило терор Київа. Це результат вашого миролюбства і імпотентності
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29.11.2025 08:54 Відповісти
Дивно, а чому над москвою не лунають
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29.11.2025 09:56 Відповісти
 
 