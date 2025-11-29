Над Києвом лунали вибухи: РФ атакувала ракетами, працювала ППО (оновлено)

Уранці 29 листопада над столицею пролунали вибухи - у місті працює протиповітряна оборона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Пожежі в кількох районах

Станом на 7:17 у Голосіївському, Солом’янському та Дарницькому районах виникли пожежі внаслідок падіння уламків ракети. Загоряння сталися на території нежитлових приміщень та у відкритих локаціях.

Через атаку в частині Києва спостерігаються перебої з електропостачанням.

"Наразі без електроенергії західна частина столиці. Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання", - зазначив Кличко.

У Дарницькому районі також зафіксовано влучання уламків у житловий будинок. Усі служби прямують на місце.

"У житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання", - повідомив Кличко.

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Ураження житлового будинку

О 7:19 Кличко повідомив про падіння уламків у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку в Дарницькому районі. Внаслідок удару сталося загоряння на 6-му поверсі.

Екстрені служби вже прямують на місце події.

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