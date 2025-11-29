Над Киевом прогремели взрывы: РФ атаковала ракетами, работала ПВО (обновлено)
Утром 29 ноября над столицей прогремели взрывы - в городе работает противовоздушная оборона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Пожары в нескольких районах
По состоянию на 7:17 в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли пожары в результате падения обломков ракеты. Возгорания произошли на территории нежилых помещений и в открытых локациях.
Из-за атаки в части Киева наблюдаются перебои с электроснабжением.
"Сейчас без электроэнергии - западная часть столицы. Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения", - отметил Кличко.
В Дарницком районе также зафиксировано попадание обломков на жилой дом. Все службы направляются на место.
"В жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения", – сообщил Кличко.
Поражение жилого дома
В 7:19 Кличко сообщил о падении обломков во дворе девятиэтажного жилого дома в Дарницком районе. В результате удара произошло возгорание на 6-м этаже.
Экстренные службы уже направляются на место происшествия.
