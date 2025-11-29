РУС
Новости Массированный комбинированный удар
Над Киевом прогремели взрывы: РФ атаковала ракетами, работала ПВО (обновлено)

Враг утром атаковал Киев ракетами

Утром 29 ноября над столицей прогремели взрывы - в городе работает противовоздушная оборона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пожары в нескольких районах

По состоянию на 7:17 в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли пожары в результате падения обломков ракеты. Возгорания произошли на территории нежилых помещений и в открытых локациях.

Из-за атаки в части Киева наблюдаются перебои с электроснабжением.

"Сейчас без электроэнергии - западная часть столицы. Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения", - отметил Кличко.

В Дарницком районе также зафиксировано попадание обломков на жилой дом. Все службы направляются на место.

"В жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения", – сообщил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла комбинированный удар по Киеву: погиб человек, среди 11 пострадавших - ребенок. ФОТОрепортаж

Поражение жилого дома

В 7:19 Кличко сообщил о падении обломков во дворе девятиэтажного жилого дома в Дарницком районе. В результате удара произошло возгорание на 6-м этаже.

Экстренные службы уже направляются на место происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Киевскую область: разрушены многоэтажки, два человека пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киев (26407) обстрел (30679) Воздушные атаки на Киев (916)
Оце таке справляє враження на трампістів,щоб розповідати як кацапстан "перемагає"? Терор мирних мешканців?
29.11.2025 07:42 Ответить
І за який мир з ними можна розмовляти, знову скористаються часом озброяться ще більше й підуть далі захоплювати наші теріторії, кідарстан держава підарасів.
29.11.2025 07:46 Ответить
трансформаторні, тес/тец війська, а також багатоповерхівкові війська знов наносять удар . Та щоб ви здохли під*ри російські
29.11.2025 07:48 Ответить
Знов кацапня біситься зза своіх поразок на полі бою.
29.11.2025 07:49 Ответить
за єрмака мстяться?
29.11.2025 07:54 Ответить
За роки війни,влада нічого не зробила для захисту міст і сіл від шведів.Повинні були створити мобільні групи,оснастити їх всім необхідним,і ці групи потрібно розмістити поза містами,щоб знищувати шахеди на підльоті до міста.Але внас як завжди
29.11.2025 08:00 Ответить
)(уйло не отримало відповіді по моцкві за минулі обстріли по Київу тому продовжило терор Київа. Це результат вашого миролюбства і імпотентності
29.11.2025 08:54 Ответить
 
 