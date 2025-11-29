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Новини Фото Атака безпілотників на Київщину
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Атака на Київщину: зруйновані багатоповерхівки, дві людини постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 28 листопада російські війська завдали удару по Броварському та Фастівському районах Київської області. У Броварах вибух спричинив руйнування 8 та 9 поверхів дев’ятиповерхового житлового будинку та масштабну пожежу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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"Двоє людей дістали поранення, одну людину доставлено в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

Із пошкодженого будинку евакуйовано 52 мешканці, серед них троє дітей. На місці розгорнуто Пункт незламності, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим.

Внаслідок удару:

  • пошкоджено приватні будинки та автомобілі,

  • загорівся гаражний кооператив - знищено або пошкоджено 20 гаражів, пожежу ліквідовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ завдала комбінованого удару по Києву: загинула людина, серед 11 постраждалих - дитина. ФОТОрепортаж

Масована ворожа атака на Київщину триває,  повідомив начальник ОВА Микола Калашник. Наслідки російського удару наразі фіксуються у п'яти районах області.

Пошкодження інфраструктури

У Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок. У одній з них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхом. З будинку евакуйовано 52 людини, серед них троє дітей. На місці розгорнутий пункт незламності для обігріву та допомоги постраждалим та працює штаб з ліквідації наслідків.Також, пошкоджено приватні будинки, понад 20 гаражних боксів, автомобілі, будівля торговельного центру.

У Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та виробництво.

Крім того, приватні будинки пошкоджені у Вишгородському та Бучанському районі.

Знеструмлено Фастів

Унаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів.

Критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи.

Наслідки ворожої атаки

Зруйновано два поверхи: ДСНС показала наслідки нічного удару по Броварах
Зруйновано два поверхи: ДСНС показала наслідки нічного удару по Броварах
Зруйновано два поверхи: ДСНС показала наслідки нічного удару по Броварах
Зруйновано два поверхи: ДСНС показала наслідки нічного удару по Броварах
Зруйновано два поверхи: ДСНС показала наслідки нічного удару по Броварах
Зруйновано два поверхи: ДСНС показала наслідки нічного удару по Броварах
Зруйновано два поверхи: ДСНС показала наслідки нічного удару по Броварах
Зруйновано два поверхи: ДСНС показала наслідки нічного удару по Броварах

Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.
Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Славутич знеструмлено внаслідок ворожого обстрілу об’єкта критичної інфраструктури, - обленерго

Автор: 

Бровари (294) Київська область (4627) обстріл (34445) Броварський район (82)
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Зеля, де удари і відповідь по моцкві? Чому не знищений нафтопровід ''дружба'' який працює на крові українців? Чи як завжди будемо від тебе слухати одне скиглення про переговори і ********* мирні плани
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29.11.2025 08:10 Відповісти
Ой.... бачу вже сотні фламінгів на москву летять....ні.....не летять....а шо ж тоді хрипатий пи#здів?...а зрозумів...воно просто віслюк ,який розповідає казки віслючи.....
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29.11.2025 08:42 Відповісти
Казиться ****** перед своєю смертю, гадить в Україні своїм лайном та помічниками ригоАНАЛІВ !!
Смерть московітам та їх халуям ригоАНАЛЬНИМ з помічниками!
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29.11.2025 11:24 Відповісти
Чомусь вкурвлює та ображає назва "пункт незламності".В ньому чується якесь презирство та неповага до людей.Горе та смерті справжні,підлість та безсілля справжні.А неголені "кавеенівськи" макаки все глузують з людей.
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29.11.2025 18:51 Відповісти
Пункт незламності - це наступна ціль. Людей треба вивезти подалі, а влада піаром займається. Достатньо одного навідника серед перехожих.
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29.11.2025 20:15 Відповісти
 
 