Удар РФ по Украине: Польша поднимала в небо авиацию, Молдова закрывала воздушное пространство

Из-за массированной атаки РФ на Украину в ночь на субботу, 29 ноября, Польша поднимала в небо авиацию и приводила в полную боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны. В Молдове два дрона вторглись в воздушное пространство страны в районе Воронково.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Оперативное командование Вооруженных сил Польши и телеканал TV8.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Польша повысила боевую готовность

Вооруженные силы Польши задействовали "необходимые силы и средства, находящиеся в их распоряжении".

"Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства", – отметили польские военные.

В командовании добавили, что отслеживают текущую ситуацию, "а подчиненные силы и средства находятся в состоянии готовности к немедленному реагированию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла комбинированный удар по Киеву: двое погибших, среди 15 пострадавших – ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Молдова закрыла часть воздушного пространства

Согласно сообщению пограничной полиции, украинские пограничники уведомили молдавских коллег о возможном вторжении беспилотников.

В качестве меры предосторожности воздушное пространство Республики Молдова было временно закрыто, а позже снова открыто. Исключение составляет северный регион, где потенциальная угроза сохраняется.

Зона, через которую могли пролетать дроны, в настоящее время проверяется. Пока не обнаружено никаких объектов, представляющих риск для гражданского населения.

Власти Молдовы подчеркивают постоянный мониторинг ситуации и рекомендуют гражданам соблюдать официальные указания по безопасности в регионе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Над Киевом прогремели взрывы: РФ атаковала ракетами, работала ПВО (обновлено)