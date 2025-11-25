Вторгнення дронів РФ до Молдови й Румунії - сигнал загрози для всієї Європи, - Сибіга
Вторгнення російських дронів у повітряний простір Молдови та Румунії під час нічної атаки на Україну є ще одним нагадуванням про те, що російська агресія безпосередньо загрожує не лише Україні, а й іншим європейським країнам та трансатлантичній спільноті в цілому.
Про це пише міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми висловлюємо солідарність з нашими партнерами по Одеському трикутнику - Румунією та Молдовою, і рішуче засуджуємо ці безрозсудні дії Росії", - наголосив український міністр.
За словами Сибіги, наша пропозиція для всіх європейських партнерів залишається актуальною: Україна готова поділитися своїм досвідом, об'єднати зусилля з партнерами і розробити багаторівневу інтегровану систему протиповітряної оборони, щоб разом захищати наше спільне європейське небо.
"Ніхто, крім Росії, не хоче, щоб ця війна тривала хоч один день. І саме Росію треба змусити припинити кровопролиття, терор і ескалацію. Це можна досягти завдяки єдності всіх союзників, достатньому зміцненню України та жорстким санкціям проти Москви", - додав він.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
- Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
- Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.
- За даними Повітряних сил, ППО збила 452 повітряні цілі.
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ви, ****, африканські дикуни з білою шкірою
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