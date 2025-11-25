РУС
Вторжение дронов РФ в Молдову и Румынию - сигнал угрозы для всей Европы, - Сибига

Российский шахид упал на дом в Молдове. Что известно?

Вторжение российских дронов в воздушное пространство Молдовы и Румынии во время ночной атаки на Украину является еще одним напоминанием о том, что российская агрессия непосредственно угрожает не только Украине, но и другим европейским странам и трансатлантическому сообществу в целом.

Об этом пишет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы выражаем солидарность с нашими партнерами по Одесскому треугольнику - Румынией и Молдовой, и решительно осуждаем эти безрассудные действия России", - подчеркнул украинский министр.

Читайте также: Путин ответил террористическими действиями на мирные предложения США и Трампа, - Сибига

По словам Сибиги, наше предложение для всех европейских партнеров остается актуальным: Украина готова поделиться своим опытом, объединить усилия с партнерами и разработать многоуровневую интегрированную систему противовоздушной обороны, чтобы вместе защищать наше общее европейское небо.

"Никто, кроме России, не хочет, чтобы эта война продолжалась хоть один день. И именно Россию нужно заставить прекратить кровопролитие, террор и эскалацию. Этого можно достичь благодаря единству всех союзников, достаточному укреплению Украины и жестким санкциям против Москвы", - добавил он.

Читайте также: Рашисты атаковали Черкасскую область: разрушен дом, есть повреждения. ФОТО

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.
  • Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
  • Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.
  • По данным Воздушных сил, ПВО сбила 452 воздушные цели.

Читайте также: 22 ракеты и 460 дронов выпустила РФ по Украине. 4 БПЛА залетели в Молдову и Румынию, - Зеленский

Молдова (1961) Румыния (1209) Сибига Андрей (705) Шахед (1667)
Cибіга ти молдовець, румун чи може Європа?
ви, ****, африканські дикуни з білою шкірою
показать весь комментарий
25.11.2025 12:15 Ответить
Віддав Румунію та Молдову хвуйлу
трампон може закінчити ще 2 війни!!!
та отримати відразу три преміі миру!!
показать весь комментарий
25.11.2025 12:17 Ответить
Пора Зеленського гнати сраними ганчарками.
показать весь комментарий
25.11.2025 12:22 Ответить
 
 