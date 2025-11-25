РУС
Путин ответил террористическими действиями на мирные предложения США и Трампа, - Сибига

Атака РФ на Киевскую область: разрушенные дома, эвакуация людей и пострадавший ребенок

Российский диктатор Владимир Путин ответил террористическими действиями на мирные предложения США и президента Дональда Трампа. Он обстрелял Украину ракетами и дронами.

Об этом пишет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

Он напомнил, что в результате ночного удара РФ дронами и баллистическими, крылатыми и аэробаллистическими ракетами в Киеве погибли по меньшей мере шесть гражданских лиц и более десяти получили ранения. Одесса, а также Харьковская, Черниговская и Киевская области также подверглись ударам. Были повреждены обычные жилые дома и критическая гражданская энергетическая инфраструктура, что еще больше нарушило снабжение электроэнергией, водой и отоплением для людей в условиях низких температур.

"Украина привержена мирным усилиям, и мы подчеркиваем необходимость использовать все доступные средства, чтобы заставить агрессора прекратить войну. Давление на Россию, а также сила и единство трансатлантических союзников остаются критически важными для прекращения этой войны", - заявил Сибига.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.
  • Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
  • Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.
  • По данным Воздушных сил, ПВО сбила 452 воздушные цели.

Було би дивно якби відповів інакше .
25.11.2025 10:52 Ответить
Якщо міністр закордонних справ України не входить до складу переговорної групи, а цю групу очолює завгосп - залишається тільки коментувати події
25.11.2025 10:52 Ответить
"а ще назвав Трампа земляним червʼяком" (майже С)
25.11.2025 10:58 Ответить
 
 