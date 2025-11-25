Путин ответил террористическими действиями на мирные предложения США и Трампа, - Сибига

Российский диктатор Владимир Путин ответил террористическими действиями на мирные предложения США и президента Дональда Трампа. Он обстрелял Украину ракетами и дронами.

Об этом пишет министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

Он напомнил, что в результате ночного удара РФ дронами и баллистическими, крылатыми и аэробаллистическими ракетами в Киеве погибли по меньшей мере шесть гражданских лиц и более десяти получили ранения. Одесса, а также Харьковская, Черниговская и Киевская области также подверглись ударам. Были повреждены обычные жилые дома и критическая гражданская энергетическая инфраструктура, что еще больше нарушило снабжение электроэнергией, водой и отоплением для людей в условиях низких температур.

"Украина привержена мирным усилиям, и мы подчеркиваем необходимость использовать все доступные средства, чтобы заставить агрессора прекратить войну. Давление на Россию, а также сила и единство трансатлантических союзников остаются критически важными для прекращения этой войны", - заявил Сибига.

Что предшествовало?

