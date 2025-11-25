Путін відповів терористичними діями на мирні пропозиції США та Трампа, - Сибіга
Російський диктатор Володимир Путін відповів терористичними діями на мирні пропозиції США та президента Дональда Трампа. Він обстріляв Україну ракетами та дронами.
Про це пише міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
Він нагадав, що в результаті нічного удару РФ дронами та балістичними, крилатими та аеробалістичними ракетами в Києві загинуло щонайменше шестеро цивільних осіб і понад десять отримали поранення. Одеса, а також Харківська, Чернігівська та Київська області також зазнали ударів. Були пошкоджені звичайні житлові будинки та критична цивільна енергетична інфраструктура, що ще більше порушило постачання електроенергії, води та опалення для людей в умовах низьких температур.
"Україна віддана мирним зусиллям, і ми наголошуємо на необхідності використовувати всі доступні засоби, щоб змусити агресора припинити війну. Тиск на Росію, а також сила і єдність трансатлантичних союзників залишаються критично важливими для припинення цієї війни", - заявив Сибіга.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
- Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
- Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.
- За даними Повітряних сил, ППО збила 452 повітряні цілі.
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Трамп з мирними інвціативами, *****, з обстрілами.