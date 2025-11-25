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Путін відповів терористичними діями на мирні пропозиції США та Трампа, - Сибіга

Атака РФ на Київщину: зруйновані будинки, евакуація людей і постраждала дитина

Російський диктатор Володимир Путін відповів терористичними діями на мирні пропозиції США та президента Дональда Трампа. Він обстріляв Україну ракетами та дронами.

Про це пише міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

Він нагадав, що в результаті нічного удару РФ дронами та балістичними, крилатими та аеробалістичними ракетами в Києві загинуло щонайменше шестеро цивільних осіб і понад десять отримали поранення. Одеса, а також Харківська, Чернігівська та Київська області також зазнали ударів. Були пошкоджені звичайні житлові будинки та критична цивільна енергетична інфраструктура, що ще більше порушило постачання електроенергії, води та опалення для людей в умовах низьких температур.

"Україна віддана мирним зусиллям, і ми наголошуємо на необхідності використовувати всі доступні засоби, щоб змусити агресора припинити війну. Тиск на Росію, а також сила і єдність трансатлантичних союзників залишаються критично важливими для припинення цієї війни", - заявив Сибіга.

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
  • Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
  • Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.
  • За даними Повітряних сил, ППО збила 452 повітряні цілі.

Також читайте: 22 ракети та 460 дронів випустила РФ по Україні. 4 БпЛА залетіли до Молдови та Румунії, - Зеленський

Автор: 

обстріл (34383) путін володимир (25464) росія (70347) Трамп Дональд (8912) Сибіга Андрій (995)
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Було би дивно якби відповів інакше .
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25.11.2025 10:52 Відповісти
Якщо міністр закордонних справ України не входить до складу переговорної групи, а цю групу очолює завгосп - залишається тільки коментувати події
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25.11.2025 10:52 Відповісти
"а ще назвав Трампа земляним червʼяком" (майже С)
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25.11.2025 10:58 Відповісти
Я помічаю як тільки "найвеличніший"починає говорити про так званий "мирний план" ,чекай посилення рашиського терору проти мирних жителів.
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25.11.2025 11:05 Відповісти
Таке враження, що вони, як і в Ічкерії та Грузії, відпрацьовують план «принуждентя к миру». Залякують, нищать. На інше не здатні.
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25.11.2025 11:11 Відповісти
І відбувається це регулярно.
Трамп з мирними інвціативами, *****, з обстрілами.
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25.11.2025 11:07 Відповісти
Мирним планом назвати цю капітуляцію...то Сибіга круто прогнувся
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25.11.2025 11:54 Відповісти
потрібно кожного дня скликати раду безпеки ООН та називати РФ фашиською та терористичною державою незаконно займаючи місце в ООН.
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25.11.2025 12:09 Відповісти
 
 