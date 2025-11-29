Санду об атаке РФ на Украину и залете дронов РФ в Молдову: Это не язык страны, которая ведет мирные переговоры

Президент Молдовы Мая Санду осудила ночную атаку России на Украину и подчеркнула, что это не поведение страны, которая ведет "мирные переговоры".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Санду написала в соцсети Х.

"Жестокая 10-часовая атака на Украину. Это не язык дипломатии, не язык страны, которая утверждает, что ведет мирные переговоры", - подчеркнула она.

Кроме того, Санду отметила, что российские дроны в очередной раз нарушили воздушное пространство Молдовы.

"Направляясь убивать гражданских, российские дроны снова нарушили воздушное пространство Молдовы, что привело к его временному закрытию. Мы осуждаем эти атаки и выражаем поддержку Украине", - добавила президент.

Что предшествовало?