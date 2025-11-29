РУС
Санду об атаке РФ на Украину и залете дронов РФ в Молдову: Это не язык страны, которая ведет мирные переговоры

Санду о вторжении дронов РФ в Молдову

Президент Молдовы Мая Санду осудила ночную атаку России на Украину и подчеркнула, что это не поведение страны, которая ведет "мирные переговоры".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Санду написала в соцсети Х.

"Жестокая 10-часовая атака на Украину. Это не язык дипломатии, не язык страны, которая утверждает, что ведет мирные переговоры", - подчеркнула она.

Кроме того, Санду отметила, что российские дроны в очередной раз нарушили воздушное пространство Молдовы.

"Направляясь убивать гражданских, российские дроны снова нарушили воздушное пространство Молдовы, что привело к его временному закрытию. Мы осуждаем эти атаки и выражаем поддержку Украине", - добавила президент.

Санду о вторжении дронов РФ в Молдову

Что предшествовало?

Молдова (1966) обстрел (30679) Мая Санду (235)
Говорили балакали,сіли заплакали.
29.11.2025 17:23 Ответить
Як вже набридли ці заяви "на от'є@ісь".
29.11.2025 17:30 Ответить
А що там посол ерефії? Знову "відморозився" від шахеда на даху будинку у Молдові?
29.11.2025 17:35 Ответить
Молдові потрібно терміново вступати в склад Румунії.
29.11.2025 17:43 Ответить
А Румунія буде збивати ті дрони? 🤔
29.11.2025 17:54 Ответить
який від цього профіт Україні? будемо мати ще більш потужного сусіда?
29.11.2025 18:13 Ответить
Ще більше занепокоєння,стурбованності і триндьожі.
29.11.2025 18:16 Ответить
Еща одна капитан очевидность. Сколько же вас желающие потрындеть о спаведливости за чужой счёт.
29.11.2025 18:12 Ответить
 
 