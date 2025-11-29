Санду об атаке РФ на Украину и залете дронов РФ в Молдову: Это не язык страны, которая ведет мирные переговоры
Президент Молдовы Мая Санду осудила ночную атаку России на Украину и подчеркнула, что это не поведение страны, которая ведет "мирные переговоры".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Санду написала в соцсети Х.
"Жестокая 10-часовая атака на Украину. Это не язык дипломатии, не язык страны, которая утверждает, что ведет мирные переговоры", - подчеркнула она.
Кроме того, Санду отметила, что российские дроны в очередной раз нарушили воздушное пространство Молдовы.
"Направляясь убивать гражданских, российские дроны снова нарушили воздушное пространство Молдовы, что привело к его временному закрытию. Мы осуждаем эти атаки и выражаем поддержку Украине", - добавила президент.
Что предшествовало?
- Напомним, во время массированной атаки России на Украину в ночь на субботу, 29 ноября, два дрона вторглись в воздушное пространство Молдовы в районе Воронково. В качестве меры предосторожности воздушное пространство Республики Молдова было временно закрыто
- В ночь на 25 ноября в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали шесть беспилотников. Один из них упал на крышу дома в селе Нижние Кугурешты Флорешского района
- Ранее, в ночь на 19 ноября, в воздушное пространство страны залетел беспилотник. В связи с этим Министерство иностранных дел страны вызвало посла России.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коди Смарт
показать весь комментарий29.11.2025 17:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий29.11.2025 17:30 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий29.11.2025 17:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вадимир Каракай #398922
показать весь комментарий29.11.2025 17:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сліпий
показать весь комментарий29.11.2025 17:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий29.11.2025 18:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Коди Смарт
показать весь комментарий29.11.2025 18:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Anjey #582453
показать весь комментарий29.11.2025 18:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль