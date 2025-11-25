Российский БПЛА упал на крышу дома в Молдове. ФОТО

В ночь на 25 ноября в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали шесть беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

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Известно, что дроны заметили на юге и севере страны.

В Минобороны заявили, что первый дрон типа "Шахед" заметили на высоте около 1,5 тыс. м в направлении Виноградовка — Вулканешты, после чего он пересек границу с Румынией в Кагульском районе.

После этого системы наблюдения Национальной армии Молдовы зафиксировали еще пять дронов, которые пересекли воздушное пространство Молдовы в Дондюшанском, Оргиевском, Бендерском, Вадул-Луй-Водском и Флорештском районах.

"Один из них упал на крышу дома в селе Нижние Кугурешты Флорештского района", - добавили в министерстве.

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Массированный обстрел 25 ноября

В ночь на 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Били ракетами и дронами. Часть БПЛА полетела в сторону Молдовы и Румынии, зафиксировано точное время их пролета.

Под ударами оказались Киевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Донецкая области. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Основной удар враг нанес по Киеву и области. Повреждены жилые дома, гражданская, критическая и железнодорожная инфраструктура.

Известно о 13 раненых и 6 погибших.

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