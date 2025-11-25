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Новости Фото Обломки российских дронов в Румынии и Молдове
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Российский БПЛА упал на крышу дома в Молдове. ФОТО

В ночь на 25 ноября в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали шесть беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

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Известно, что дроны заметили на юге и севере страны.

В Минобороны заявили, что первый дрон типа "Шахед" заметили на высоте около 1,5 тыс. м в направлении Виноградовка — Вулканешты, после чего он пересек границу с Румынией в Кагульском районе.

После этого системы наблюдения Национальной армии Молдовы зафиксировали еще пять дронов, которые пересекли воздушное пространство Молдовы в Дондюшанском, Оргиевском, Бендерском, Вадул-Луй-Водском и Флорештском районах.

"Один из них упал на крышу дома в селе Нижние Кугурешты Флорештского района", - добавили в министерстве.

Российский шахед упал на дом в Молдове. Что известно?

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Массированный обстрел 25 ноября

В ночь на 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Били ракетами и дронами. Часть БПЛА полетела в сторону Молдовы и Румынии, зафиксировано точное время их пролета.

Под ударами оказались Киевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Донецкая области. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Основной удар враг нанес по Киеву и области. Повреждены жилые дома, гражданская, критическая и железнодорожная инфраструктура.

Известно о 13 раненых и 6 погибших.

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Автор: 

Молдова (2001) Шахед (2241)
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Топ комментарии
+8
Як йому вдалося так філігранно сісти на шифер.
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25.11.2025 11:24 Ответить
+8
Кацапи знають, що за це їм нічого не буде. Ну визвуть якогось дипломата, а він посміється і далі будуть робити свою справу. Для пуйла Молдова сьогодні найлакоміший шматок. Вони не в НАТО, вони не в ЄС і ніхто за них не заступиться.
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25.11.2025 12:38 Ответить
+7
Елементарно, це гербера, вона з пінопласту, тож дуже легка. При посадці дерев'яний гвинт позаду зламався об шифер, Ось результат
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25.11.2025 12:16 Ответить
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Іііі, яка реакція буде?
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25.11.2025 11:19 Ответить
яка тебе б влаштувала? і від кого саме?
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25.11.2025 11:25 Ответить
вирізати усіх підкацапників у молдові
бо буде біда
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25.11.2025 12:23 Ответить
починай...можеш навіть з українських...навіть з ОПи..
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25.11.2025 13:01 Ответить
Влада Молдови відреагувала адекватно. Убезпечили місце падіння, задокументували, і я так думаю визвуть НЕакредитованого (не прийняті ввірчі грамоти) посла русні і тикнуть йому в р*** доказами (коли просто бачили радарами той завжди казав про докази) - а то зразу русняві боти підняли хай "і где ваши докАзАтельства!", где радари, где ПВО, украинские іпсо і т.д.

А ще інформують Захід - і той дає радари і (надіюсь) скоро будуть установки ПВО для збиття. Трохи проблема що в більшості ті летять по Придністров'ю - там складніше щоб збивати бо "демілітаризована зона".
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25.11.2025 20:14 Ответить
смішно читати молдовськіх путірастів які в таких випадках волають: савсєм целий, єго падбросили.
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25.11.2025 11:21 Ответить
Як йому вдалося так філігранно сісти на шифер.
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25.11.2025 11:24 Ответить
Елементарно, це гербера, вона з пінопласту, тож дуже легка. При посадці дерев'яний гвинт позаду зламався об шифер, Ось результат
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25.11.2025 12:16 Ответить
Цей поламаний гвинт, схоже спрацював, як тормоз Гербери по поверхні шиферу на даху.
Мабуть борт без б/ч, розвідувальний чи хибна ціль. У гарному стані. ЦІкаво, чи є на борту меш-модем?
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25.11.2025 14:52 Ответить
Кацапи знають, що за це їм нічого не буде. Ну визвуть якогось дипломата, а він посміється і далі будуть робити свою справу. Для пуйла Молдова сьогодні найлакоміший шматок. Вони не в НАТО, вони не в ЄС і ніхто за них не заступиться.
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25.11.2025 12:38 Ответить
тільки це ні разу не шахед! це пінопластова обманка. якби там "впав" шахед, то від дому нічого би не залишилось!
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25.11.2025 15:22 Ответить
"«Шахед Гербера» - це російський дешевий ударний безпілотник, який є спрощеною імітацією іранського дрона-камікадзе https://www.google.com/search?q=Shahed-136&rlz=1C1SQJL_ruUA1097UA1097&oq=%D1%89%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0&gs_lcrp=**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjZ0Lij2I2RAxWvQlUIHa1FBgcQgK4QegYIAAgAEAQ Shahed-136 (який у РФ називають «Герань-2»). Його основна функція - завдавати ударів, але також він може використовуватися для відволікання української ППО, як розвідник або як «приманка» для перевантаження системи протиповітряної оборони. " Давай "жгі" далі ! P.S. До речі , кацапи у цей пінопласт нині запихають по 20 кг вибухівки часто , ну а щодо "впав і від дому нічого не залишилося " ..... якби за кожним впав нічого не залишалося - ми б уже під кущами жили , а так ще якось по будинках ((
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25.11.2025 18:14 Ответить
 
 