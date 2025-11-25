Российский БПЛА упал на крышу дома в Молдове. ФОТО
В ночь на 25 ноября в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали шесть беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
Известно, что дроны заметили на юге и севере страны.
В Минобороны заявили, что первый дрон типа "Шахед" заметили на высоте около 1,5 тыс. м в направлении Виноградовка — Вулканешты, после чего он пересек границу с Румынией в Кагульском районе.
После этого системы наблюдения Национальной армии Молдовы зафиксировали еще пять дронов, которые пересекли воздушное пространство Молдовы в Дондюшанском, Оргиевском, Бендерском, Вадул-Луй-Водском и Флорештском районах.
"Один из них упал на крышу дома в селе Нижние Кугурешты Флорештского района", - добавили в министерстве.
Массированный обстрел 25 ноября
В ночь на 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Били ракетами и дронами. Часть БПЛА полетела в сторону Молдовы и Румынии, зафиксировано точное время их пролета.
Под ударами оказались Киевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Донецкая области. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Основной удар враг нанес по Киеву и области. Повреждены жилые дома, гражданская, критическая и железнодорожная инфраструктура.
Известно о 13 раненых и 6 погибших.
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бо буде біда
А ще інформують Захід - і той дає радари і (надіюсь) скоро будуть установки ПВО для збиття. Трохи проблема що в більшості ті летять по Придністров'ю - там складніше щоб збивати бо "демілітаризована зона".
Мабуть борт без б/ч, розвідувальний чи хибна ціль. У гарному стані. ЦІкаво, чи є на борту меш-модем?