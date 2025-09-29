Обломки неизвестного беспилотника обнаружили в Румынии у границы с Украиной

29 сентября на юго-востоке Румынии в районе уезда Тулча, что недалеко от Одесской области, обнаружили обломки неизвестного беспилотника.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что экстренные службы Румынии получили сообщение о "наличии обломков дрона" в районе жудца (уезда) Тулча.

"Совместная группа, в состав которой входят специалисты Министерства национальной обороны, службы разведки Румынии и пограничной полиции, осуществляет расследование на месте происшествия, а обломки будут изъяты для проведения экспертизы", - добавили в ведомстве.

Пока неизвестно, остатки какого именно дрона обнаружили в Румынии, но жудец Тулча расположен неподалеку Одесской области, которую Россия постоянно атакует ударными беспилотниками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния планирует совместное с Украиной производство дронов в рамках оборонной программы ЕС, - Reuters