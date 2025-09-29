Уламки невідомого безпілотника виявили у Румунії біля кордону з Україною

29 вересня на південному сході Румунії в районі повіту Тулча, що неподалік Одеської області, виявили уламки невідомого безпілотника.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що екстрені служби Румунії отримали повідомлення про "наявність уламків дрона" в районі жудця (повіту) Тулча.

"Спільна група, до складу якої входять фахівці Міністерства національної оборони, служби розвідки Румунії та прикордонної поліції, здійснює розслідування на місці події, а уламки будуть вилучені для проведення експертизи", - додали у відомстві.

Наразі невідомо, залишки якого саме дрона виявили в Румунії, але жудець Тулча розташований неподалік Одеської області, яку Росія постійно атакує ударними безпілотниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія планує спільне з Україною виробництво дронів у межах оборонної програми ЄС, - Reuters