РУС
Новости Сотрудничество РФ и Ирана
1 756 9

ГУР раскрывает устройство новых иранских Shahed-107, которые РФ применяет против Украины

ГУР раскрывает конструкцию иранского Shahed-107

ГУР МО обнародовало детали иранского Shahed-107, который РФ применяет в войне. Дрон имеет дальность до 300 км и содержит иностранную электронику - еще одно доказательство усиления сотрудничества Ирана и России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.

Shahed‑107 был публично представлен Корпусом стражей исламской революции только в июне этого года на фоне обострения ирано-израильского конфликта.

Что известно о новом беспилотнике?

Это ударный БПЛА типа верхнеплан с размахом крыльев 3 метра и Х-образным хвостовым оперением для стабилизации. Корпус изготовлен из углепластика, а силовые элементы - из алюминия. В обнаруженном образце установлена 15-килограммовая кумулятивная осколочно-фугасная боевая часть, аналогичная той, которую иранцы применяют в других моделях "шахедов".

Силовая установка — китайский бензиновый двигатель DLE 111, который ранее фиксировался и в российских дронах "Гербера", "БМ-35", "Пародия" и "Дельта". Объем топливного бака составляет 28 литров, что обеспечивает дальность полета примерно 300 км.

Shahed‑107 оснащен:

  • инерциальной навигационной системой (IMU), аналогичной Sadra;

  • защитным блоком от радиопомех;

  • четырехэлементной антенной повышенной помехоустойчивости;

  • полетным контроллером (FCU), управляющим элевонами и двигателем.

Электронная компонентная база дрона имеет смешанное происхождение и включает элементы из США, Швейцарии, Китая, Японии, Тайваня, Нидерландов и Ирландии, что характерно для большинства иранских и российских БПЛА.

Углубление сотрудничества между РФ и Ираном

Появление Shahed‑107 в российском арсенале свидетельствует об углублении сотрудничества между Тегераном и Москвой.

"Иранское оружие продолжает проходить боевые испытания именно на украинской земле - в противостоянии с западными оборонными технологиями. Полученные агрессорами технологические данные могут быть использованы в будущих дестабилизирующих действиях в разных регионах мира", - отметили в разведке.

Автор: 

беспилотник (4563) Иран (2088) россия (98121) ГУР (666) Шахед (1667)
ГУР такий ГУР ...

то секрети кримської кави розкриває ...то ракет у паРаши на 2-3 пуски 2 роки назад було
показать весь комментарий
25.11.2025 09:31 Ответить
і майже розкрили секрет хто отруїв важкими металами дружину керівника ГУР Маріанну і двох охоронців ...
показать весь комментарий
25.11.2025 09:52 Ответить
В татарів їх гніздо - Фламінго вже летить?
показать весь комментарий
25.11.2025 09:33 Ответить
То може і ми почнемо такі будувати і щоб тисячі на расею летіли щоночі?
Чи ця ініормація для архіву?
показать весь комментарий
25.11.2025 09:40 Ответить
у zельоних гнид руки тільки красти вміють
показать весь комментарий
25.11.2025 09:44 Ответить
Електронна компонентна база дрона має змішане походження та включає елементи зі США, Швейцарії, Китаю, Японії, Тайваню, Нідерландів та Ірландії, що характерно для більшості іранських та російських БПЛА.
І от якось ані русню, ані іранців не іпе той факт, що навіть просту зброю вони без "проклятого бєздуховного Запада" зробити не в змозі. При чому воювати цією зброєю вони зібрались саме з "заходом".
Навпаки, вони в цьому бачать свою надзвичайну хитрість.
показать весь комментарий
25.11.2025 09:41 Ответить
Яка надзвичайна хитрість в тому що західні капіталісти продадуть гак, вєрёвку і мило, на яких їх самих і повісять?
показать весь комментарий
25.11.2025 09:53 Ответить
Хух,аж полегшало,як узнав будову шахеда...
показать весь комментарий
25.11.2025 09:54 Ответить
А скопировать вот это,за несколько лет и запускать их сотнями по кацапам,ума не хватило??Или партнерам только "двушечки" передавать можно,но не шахеды по москве
показать весь комментарий
25.11.2025 10:08 Ответить
 
 