ГУР раскрывает устройство новых иранских Shahed-107, которые РФ применяет против Украины

ГУР МО обнародовало детали иранского Shahed-107, который РФ применяет в войне. Дрон имеет дальность до 300 км и содержит иностранную электронику - еще одно доказательство усиления сотрудничества Ирана и России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.

Shahed‑107 был публично представлен Корпусом стражей исламской революции только в июне этого года на фоне обострения ирано-израильского конфликта.

Что известно о новом беспилотнике?

Это ударный БПЛА типа верхнеплан с размахом крыльев 3 метра и Х-образным хвостовым оперением для стабилизации. Корпус изготовлен из углепластика, а силовые элементы - из алюминия. В обнаруженном образце установлена 15-килограммовая кумулятивная осколочно-фугасная боевая часть, аналогичная той, которую иранцы применяют в других моделях "шахедов".

Силовая установка — китайский бензиновый двигатель DLE 111, который ранее фиксировался и в российских дронах "Гербера", "БМ-35", "Пародия" и "Дельта". Объем топливного бака составляет 28 литров, что обеспечивает дальность полета примерно 300 км.

Shahed‑107 оснащен:

инерциальной навигационной системой (IMU), аналогичной Sadra;

защитным блоком от радиопомех;

четырехэлементной антенной повышенной помехоустойчивости;

полетным контроллером (FCU), управляющим элевонами и двигателем.

Электронная компонентная база дрона имеет смешанное происхождение и включает элементы из США, Швейцарии, Китая, Японии, Тайваня, Нидерландов и Ирландии, что характерно для большинства иранских и российских БПЛА.

Углубление сотрудничества между РФ и Ираном

Появление Shahed‑107 в российском арсенале свидетельствует об углублении сотрудничества между Тегераном и Москвой.

"Иранское оружие продолжает проходить боевые испытания именно на украинской земле - в противостоянии с западными оборонными технологиями. Полученные агрессорами технологические данные могут быть использованы в будущих дестабилизирующих действиях в разных регионах мира", - отметили в разведке.

