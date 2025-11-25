ГУР раскрывает устройство новых иранских Shahed-107, которые РФ применяет против Украины
ГУР МО обнародовало детали иранского Shahed-107, который РФ применяет в войне. Дрон имеет дальность до 300 км и содержит иностранную электронику - еще одно доказательство усиления сотрудничества Ирана и России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.
Shahed‑107 был публично представлен Корпусом стражей исламской революции только в июне этого года на фоне обострения ирано-израильского конфликта.
Что известно о новом беспилотнике?
Это ударный БПЛА типа верхнеплан с размахом крыльев 3 метра и Х-образным хвостовым оперением для стабилизации. Корпус изготовлен из углепластика, а силовые элементы - из алюминия. В обнаруженном образце установлена 15-килограммовая кумулятивная осколочно-фугасная боевая часть, аналогичная той, которую иранцы применяют в других моделях "шахедов".
Силовая установка — китайский бензиновый двигатель DLE 111, который ранее фиксировался и в российских дронах "Гербера", "БМ-35", "Пародия" и "Дельта". Объем топливного бака составляет 28 литров, что обеспечивает дальность полета примерно 300 км.
Shahed‑107 оснащен:
-
инерциальной навигационной системой (IMU), аналогичной Sadra;
-
защитным блоком от радиопомех;
-
четырехэлементной антенной повышенной помехоустойчивости;
-
полетным контроллером (FCU), управляющим элевонами и двигателем.
Электронная компонентная база дрона имеет смешанное происхождение и включает элементы из США, Швейцарии, Китая, Японии, Тайваня, Нидерландов и Ирландии, что характерно для большинства иранских и российских БПЛА.
Углубление сотрудничества между РФ и Ираном
Появление Shahed‑107 в российском арсенале свидетельствует об углублении сотрудничества между Тегераном и Москвой.
"Иранское оружие продолжает проходить боевые испытания именно на украинской земле - в противостоянии с западными оборонными технологиями. Полученные агрессорами технологические данные могут быть использованы в будущих дестабилизирующих действиях в разных регионах мира", - отметили в разведке.
