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Новини Співпраця РФ та Ірану
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ГУР розкриває будову нових іранських Shahed-107, які РФ застосовує проти України

ГУР розкриває конструкцію іранського Shahed-107

ГУР МО оприлюднило деталі іранського Shahed-107, який РФ застосовує у війні. Дрон має дальність до 300 км і містить іноземну електроніку - ще один доказ посилення співпраці Ірану та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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Shahed‑107 був публічно представлений Корпусом вартових ісламської революції лише в червні цього року на тлі загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

Що відомо про новий безпілотник?

Це ударний БпЛА типу верхньоплан із розмахом крил 3 метри та Х‑подібним хвостовим оперенням для стабілізації. Корпус виготовлений з вуглепластику, а силові елементи - з алюмінію. У виявленому зразку встановлена 15‑кілограмова кумулятивна осколково‑фугасна бойова частина, аналогічна тій, яку іранці застосовують в інших моделях "шахедів".

Силова установка - китайський бензиновий двигун DLE 111, який раніше фіксувався і в російських дронах "Гєрбєра", "БМ‑35", "Пародія" та "Дельта". Обсяг паливного бака становить 28 літрів, що забезпечує дальність польоту приблизно 300 км.

Shahed‑107 оснащений:

  • інерціальною навігаційною системою (IMU), аналогічною Sadra;

  • захисним блоком від радіоперешкод;

  • чотириелементною антеною підвищеної завадостійкості;

  • польотним контролером (FCU), що керує елевонами та двигуном.

Електронна компонентна база дрона має змішане походження та включає елементи зі США, Швейцарії, Китаю, Японії, Тайваню, Нідерландів та Ірландії, що характерно для більшості іранських та російських БпЛА.

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Поглиблення співпраці між РФ та Іраном

Поява Shahed‑107 у російському арсеналі свідчить про поглиблення співпраці між Тегераном і Москвою.

"Іранська зброя продовжує проходити бойові випробування саме на українській землі - у протистоянні із західними оборонними технологіями. Отримані агресорами технологічні дані можуть бути використані у майбутніх дестабілізаційних діях у різних регіонах світу",  - зазначили у розвідці.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5940) Іран (3472) росія (70347) ГУР (890) Шахед (2252)
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Топ коментарі
+10
То може і ми почнемо такі будувати і щоб тисячі на расею летіли щоночі?
Чи ця ініормація для архіву?
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25.11.2025 09:40 Відповісти
+9
ГУР такий ГУР ...

то секрети кримської кави розкриває ...то ракет у паРаши на 2-3 пуски 2 роки назад було
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25.11.2025 09:31 Відповісти
+9
у zельоних гнид руки тільки красти вміють
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25.11.2025 09:44 Відповісти
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ГУР такий ГУР ...

то секрети кримської кави розкриває ...то ракет у паРаши на 2-3 пуски 2 роки назад було
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25.11.2025 09:31 Відповісти
і майже розкрили секрет хто отруїв важкими металами дружину керівника ГУР Маріанну і двох охоронців ...
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25.11.2025 09:52 Відповісти
Цнота Маріанни хоч не постраждала від важких металів?
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25.11.2025 12:14 Відповісти
В татарів їх гніздо - Фламінго вже летить?
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25.11.2025 09:33 Відповісти
То може і ми почнемо такі будувати і щоб тисячі на расею летіли щоночі?
Чи ця ініормація для архіву?
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25.11.2025 09:40 Відповісти
у zельоних гнид руки тільки красти вміють
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25.11.2025 09:44 Відповісти
Почнуть будувати одразу як посадять мільярд дерев
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25.11.2025 13:46 Відповісти
Електронна компонентна база дрона має змішане походження та включає елементи зі США, Швейцарії, Китаю, Японії, Тайваню, Нідерландів та Ірландії, що характерно для більшості іранських та російських БПЛА.
І от якось ані русню, ані іранців не іпе той факт, що навіть просту зброю вони без "проклятого бєздуховного Запада" зробити не в змозі. При чому воювати цією зброєю вони зібрались саме з "заходом".
Навпаки, вони в цьому бачать свою надзвичайну хитрість.
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25.11.2025 09:41 Відповісти
Яка надзвичайна хитрість в тому що західні капіталісти продадуть гак, вєрёвку і мило, на яких їх самих і повісять?
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25.11.2025 09:53 Відповісти
само придумало, чи тупЯр холодний підказав?
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25.11.2025 18:40 Відповісти
Хух,аж полегшало,як узнав будову шахеда...
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25.11.2025 09:54 Відповісти
А скопировать вот это,за несколько лет и запускать их сотнями по кацапам,ума не хватило??Или партнерам только "двушечки" передавать можно,но не шахеды по москве
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25.11.2025 10:08 Відповісти
Все буде Україна! к..ли! Слава ЗСУ і ГУР! Не зневірите, с..и кацапські нас у перемозі.
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25.11.2025 10:24 Відповісти
Кому сегодня нужна уже эта тема? Что из чего, и чье было? Узнали! Дальше что? Что нам мешало так делать, с 14 г начиная?
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25.11.2025 10:25 Відповісти
А де наші сотні лютих на добу? Чи гур прямо працює на ворога і він йому з задоволенням докладує що в них і який компонент? Це імпотентна організація на чолі з випивальщиком кави.
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25.11.2025 11:21 Відповісти
А нах... Мені це знати, мені потрібно знати що в нас фламінги самі фламінгнічі )))))))))
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25.11.2025 11:43 Відповісти
Кому цей аналіз треба? Зкопіюйте і 1000 таких відправте до москви,
оце буде досягнення, а не на компі картинки малювать.
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25.11.2025 12:33 Відповісти
 
 