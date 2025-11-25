ГУР розкриває будову нових іранських Shahed-107, які РФ застосовує проти України

ГУР МО оприлюднило деталі іранського Shahed-107, який РФ застосовує у війні. Дрон має дальність до 300 км і містить іноземну електроніку - ще один доказ посилення співпраці Ірану та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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Shahed‑107 був публічно представлений Корпусом вартових ісламської революції лише в червні цього року на тлі загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

Що відомо про новий безпілотник?

Це ударний БпЛА типу верхньоплан із розмахом крил 3 метри та Х‑подібним хвостовим оперенням для стабілізації. Корпус виготовлений з вуглепластику, а силові елементи - з алюмінію. У виявленому зразку встановлена 15‑кілограмова кумулятивна осколково‑фугасна бойова частина, аналогічна тій, яку іранці застосовують в інших моделях "шахедів".

Силова установка - китайський бензиновий двигун DLE 111, який раніше фіксувався і в російських дронах "Гєрбєра", "БМ‑35", "Пародія" та "Дельта". Обсяг паливного бака становить 28 літрів, що забезпечує дальність польоту приблизно 300 км.

Shahed‑107 оснащений:

інерціальною навігаційною системою (IMU), аналогічною Sadra;

захисним блоком від радіоперешкод;

чотириелементною антеною підвищеної завадостійкості;

польотним контролером (FCU), що керує елевонами та двигуном.

Електронна компонентна база дрона має змішане походження та включає елементи зі США, Швейцарії, Китаю, Японії, Тайваню, Нідерландів та Ірландії, що характерно для більшості іранських та російських БпЛА.

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Поглиблення співпраці між РФ та Іраном

Поява Shahed‑107 у російському арсеналі свідчить про поглиблення співпраці між Тегераном і Москвою.

"Іранська зброя продовжує проходити бойові випробування саме на українській землі - у протистоянні із західними оборонними технологіями. Отримані агресорами технологічні дані можуть бути використані у майбутніх дестабілізаційних діях у різних регіонах світу", - зазначили у розвідці.

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