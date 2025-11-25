Російський БпЛА впав на дах будинку в Молдові. ФОТО

У ніч на 25 листопада в повітряному просторі Молдови зафіксували шість безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

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Відомо, що дрони помітили на півдні та півночі країни.

У Міноборони заявили, що перший дрон типу "Шахед" помітили на висоті близько 1,5 тис. м у напрямку Виноградівка — Вулканешти, після чого він перетнув кордон з Румунією в Кагульському районі.

Після цього системи спостереження Національної армії Молдови зафіксували ще п'ять дронів, які перетнули повітряний простір Молдови у Дондюшанському, Оргіївському, Бендерському, Вадул-Луй-Водському та Флорештському районах.

"Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського району", - додали в міністерстві.

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Масований обстріл 25 листопада

У ніч на 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Били ракетами та дронами. Частина БпЛА полетіла у бік Молдови та Румунії, зафіксовано точний час їхнього прольоту.

Під ударами опинилася Київщина, Одещина, Херсонщина, Дніпропетровська, Донецька області. На жаль, є загиблі та поранені.

Основний удар ворог завдав по Києву та області. Пошкоджені житлові будинки, цивільна, критична та залізнична інфраструктура.

Відомо про 13-х поранених та 6-х загиблих.

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