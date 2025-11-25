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Новини Фото Уламки російських дронів у Румунії та Молдові
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Російський БпЛА впав на дах будинку в Молдові. ФОТО

У ніч на 25 листопада в повітряному просторі Молдови зафіксували шість безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

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Відомо, що дрони помітили на півдні та півночі країни.

У Міноборони заявили, що перший дрон типу "Шахед" помітили на висоті близько 1,5 тис. м у напрямку Виноградівка — Вулканешти, після чого він перетнув кордон з Румунією в Кагульському районі.

Після цього системи спостереження Національної армії Молдови зафіксували ще п'ять дронів, які перетнули повітряний простір Молдови у Дондюшанському, Оргіївському, Бендерському, Вадул-Луй-Водському та Флорештському районах.

"Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського району", - додали в міністерстві.

Російський шахед впав на будинок у Молдові. Що відомо?

Читайте: ГУР розкриває будову нових іранських Shahed-107, які РФ застосовує проти України

Масований обстріл 25 листопада

У ніч на 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Били ракетами та дронами. Частина БпЛА полетіла у бік Молдови та Румунії, зафіксовано точний час їхнього прольоту.

Під ударами опинилася Київщина, Одещина, Херсонщина, Дніпропетровська, Донецька області. На жаль, є загиблі та поранені.

Основний удар ворог завдав по Києву та області. Пошкоджені житлові будинки, цивільна, критична та залізнична інфраструктура.

Відомо про 13-х поранених та 6-х загиблих.

Також читайте: Уламки невідомого безпілотника виявили у Румунії біля кордону з Україною

Автор: 

Молдова (2195) Шахед (2252)
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Топ коментарі
+8
Як йому вдалося так філігранно сісти на шифер.
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25.11.2025 11:24 Відповісти
+8
Кацапи знають, що за це їм нічого не буде. Ну визвуть якогось дипломата, а він посміється і далі будуть робити свою справу. Для пуйла Молдова сьогодні найлакоміший шматок. Вони не в НАТО, вони не в ЄС і ніхто за них не заступиться.
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25.11.2025 12:38 Відповісти
+7
Елементарно, це гербера, вона з пінопласту, тож дуже легка. При посадці дерев'яний гвинт позаду зламався об шифер, Ось результат
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25.11.2025 12:16 Відповісти
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Іііі, яка реакція буде?
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25.11.2025 11:19 Відповісти
яка тебе б влаштувала? і від кого саме?
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25.11.2025 11:25 Відповісти
вирізати усіх підкацапників у молдові
бо буде біда
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25.11.2025 12:23 Відповісти
починай...можеш навіть з українських...навіть з ОПи..
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25.11.2025 13:01 Відповісти
Влада Молдови відреагувала адекватно. Убезпечили місце падіння, задокументували, і я так думаю визвуть НЕакредитованого (не прийняті ввірчі грамоти) посла русні і тикнуть йому в р*** доказами (коли просто бачили радарами той завжди казав про докази) - а то зразу русняві боти підняли хай "і где ваши докАзАтельства!", где радари, где ПВО, украинские іпсо і т.д.

А ще інформують Захід - і той дає радари і (надіюсь) скоро будуть установки ПВО для збиття. Трохи проблема що в більшості ті летять по Придністров'ю - там складніше щоб збивати бо "демілітаризована зона".
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25.11.2025 20:14 Відповісти
смішно читати молдовськіх путірастів які в таких випадках волають: савсєм целий, єго падбросили.
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25.11.2025 11:21 Відповісти
Як йому вдалося так філігранно сісти на шифер.
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25.11.2025 11:24 Відповісти
Елементарно, це гербера, вона з пінопласту, тож дуже легка. При посадці дерев'яний гвинт позаду зламався об шифер, Ось результат
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25.11.2025 12:16 Відповісти
Цей поламаний гвинт, схоже спрацював, як тормоз Гербери по поверхні шиферу на даху.
Мабуть борт без б/ч, розвідувальний чи хибна ціль. У гарному стані. ЦІкаво, чи є на борту меш-модем?
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25.11.2025 14:52 Відповісти
Кацапи знають, що за це їм нічого не буде. Ну визвуть якогось дипломата, а він посміється і далі будуть робити свою справу. Для пуйла Молдова сьогодні найлакоміший шматок. Вони не в НАТО, вони не в ЄС і ніхто за них не заступиться.
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25.11.2025 12:38 Відповісти
тільки це ні разу не шахед! це пінопластова обманка. якби там "впав" шахед, то від дому нічого би не залишилось!
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25.11.2025 15:22 Відповісти
"«Шахед Гербера» - це російський дешевий ударний безпілотник, який є спрощеною імітацією іранського дрона-камікадзе https://www.google.com/search?q=Shahed-136&rlz=1C1SQJL_ruUA1097UA1097&oq=%D1%89%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0&gs_lcrp=**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjZ0Lij2I2RAxWvQlUIHa1FBgcQgK4QegYIAAgAEAQ Shahed-136 (який у РФ називають «Герань-2»). Його основна функція - завдавати ударів, але також він може використовуватися для відволікання української ППО, як розвідник або як «приманка» для перевантаження системи протиповітряної оборони. " Давай "жгі" далі ! P.S. До речі , кацапи у цей пінопласт нині запихають по 20 кг вибухівки часто , ну а щодо "впав і від дому нічого не залишилося " ..... якби за кожним впав нічого не залишалося - ми б уже під кущами жили , а так ще якось по будинках ((
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25.11.2025 18:14 Відповісти
 
 