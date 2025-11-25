Російський БпЛА впав на дах будинку в Молдові. ФОТО
У ніч на 25 листопада в повітряному просторі Молдови зафіксували шість безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
Відомо, що дрони помітили на півдні та півночі країни.
У Міноборони заявили, що перший дрон типу "Шахед" помітили на висоті близько 1,5 тис. м у напрямку Виноградівка — Вулканешти, після чого він перетнув кордон з Румунією в Кагульському районі.
Після цього системи спостереження Національної армії Молдови зафіксували ще п'ять дронів, які перетнули повітряний простір Молдови у Дондюшанському, Оргіївському, Бендерському, Вадул-Луй-Водському та Флорештському районах.
"Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського району", - додали в міністерстві.
Масований обстріл 25 листопада
У ніч на 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Били ракетами та дронами. Частина БпЛА полетіла у бік Молдови та Румунії, зафіксовано точний час їхнього прольоту.
Під ударами опинилася Київщина, Одещина, Херсонщина, Дніпропетровська, Донецька області. На жаль, є загиблі та поранені.
Основний удар ворог завдав по Києву та області. Пошкоджені житлові будинки, цивільна, критична та залізнична інфраструктура.
Відомо про 13-х поранених та 6-х загиблих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо буде біда
А ще інформують Захід - і той дає радари і (надіюсь) скоро будуть установки ПВО для збиття. Трохи проблема що в більшості ті летять по Придністров'ю - там складніше щоб збивати бо "демілітаризована зона".
Мабуть борт без б/ч, розвідувальний чи хибна ціль. У гарному стані. ЦІкаво, чи є на борту меш-модем?