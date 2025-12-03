РУС
Новости Нарушение воздушного пространства Дроны РФ над Европой
592 7

Санду о дронах РФ над Молдовой: "Никаких магических решений нет"

майя,санду

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что страна работает над усилением защиты своего воздушного пространства от российских беспилотников, которые периодически залетают в молдавское небо. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Newsmaker.

Санду отметила, что российские дроны представляют реальную угрозу для граждан. Она выразила сожаление, что часть общества "попадает в ловушку лжи". По ее словам, непонимание рисков ослабляет способность страны защищаться.

"Конечно, грустно, что есть политики, которые дезинформируют и манипулируют - но такая опасность есть и будет, пока продолжается война России против Украины", - сказала она.

Президент подчеркнула, что проблема нарушения воздушного пространства возникла не только в Молдове, но и в соседних государствах. "Никаких магических решений нет. Они могут существовать в Facebook, но не в реальности. Мы пытаемся укреплять нашу способность выявлять и устранять угрозы", - отметила Санду, добавив, что страна инвестирует в радары и другое оборудование, а также ведет переговоры с партнерами о поставках необходимой техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду об атаке РФ на Украину и залете дронов РФ в Молдову: Это не язык страны, которая ведет мирные переговоры

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перед зданием МИД в Молдове поставили сбитый дрон во время визита посла РФ для вручения ноты протеста. ФОТО

Автор: 

беспилотник (4590) Молдова (1969) россия (98230) Мая Санду (236)
на польщу постійно щось залітає!
нато не париться!
головне не провокувати *****!
то ж, санду, єдиний твій захисник, це україна!
чому досі існує пмр?
показать весь комментарий
03.12.2025 11:48 Ответить
А БПЛА запускають з території ПМР? Якщо ні - який стосунок ПМР має до проблеми з російськими БПЛА, над територією Молдови?
показать весь комментарий
03.12.2025 12:20 Ответить
ніякого!
пмр, то щастя!
як для молдови, так і для україни!
показать весь комментарий
03.12.2025 12:22 Ответить
Нам ПМР (поки що), не заважає... Сидять у своїх адміністративних кордонах, до нас не лізуть - і хай сидять... Це, в першу чергу, "головняк" Молдови... От хай вона й думає.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:28 Ответить
трохи вище:
чому досі існує пмр?
але розумію, демагогія, то наше всьо!
показать весь комментарий
03.12.2025 12:30 Ответить
"Демагогія" - це ТВОЄ... Тема обговорення : "проблема з російськими БПЛА, у повітряному просторі Молдови. Вони летять туди з Криму. Якого-небудь впливу на політ їх, ПМР не здійснює... Так само ПМР не вчиняє яких-небудь дій, по управлінню чи запуску БПЛА, на територію України. Ти приплів сюди ПМР... Питання: для чого? Щоб притягти увагу читачів, до своєї особи? Так це і є ДЕМАГОГІЯ...
"Демагогія - це маніпуляція інформацією за допомогою ораторських і полемічних прийомів, які вводять аудиторію в оману та схиляють на свій бік, часто для досягнення політичних цілей, у рекламі або пропаганді".
Саме цим ти і займаєшся...
показать весь комментарий
03.12.2025 12:39 Ответить
Чудово знати що сусіди, в Молдові,
розуміють небезпеку яка буде після
захоплення рашкою України.
Бо будуть більше вдячними після
того як москва запалає, а вона таки запалає....
показать весь комментарий
03.12.2025 12:08 Ответить
 
 