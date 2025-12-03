Санду о дронах РФ над Молдовой: "Никаких магических решений нет"

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что страна работает над усилением защиты своего воздушного пространства от российских беспилотников, которые периодически залетают в молдавское небо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Newsmaker.

Санду отметила, что российские дроны представляют реальную угрозу для граждан. Она выразила сожаление, что часть общества "попадает в ловушку лжи". По ее словам, непонимание рисков ослабляет способность страны защищаться.

"Конечно, грустно, что есть политики, которые дезинформируют и манипулируют - но такая опасность есть и будет, пока продолжается война России против Украины", - сказала она.

Президент подчеркнула, что проблема нарушения воздушного пространства возникла не только в Молдове, но и в соседних государствах. "Никаких магических решений нет. Они могут существовать в Facebook, но не в реальности. Мы пытаемся укреплять нашу способность выявлять и устранять угрозы", - отметила Санду, добавив, что страна инвестирует в радары и другое оборудование, а также ведет переговоры с партнерами о поставках необходимой техники.

Что предшествовало?

В ночь на 25 ноября в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали шесть беспилотников. Один из них упал на крышу дома в селе Нижние Кугурешты Флорешского района

Ранее, в ночь на 19 ноября, в воздушное пространство страны залетел беспилотник. В связи с этим Министерство иностранных дел страны вызвало посла России.

