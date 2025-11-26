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Новости Фото Обломки российских дронов в Румынии и Молдове Нарушение воздушного пространства
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Перед зданием МИД в Молдове поставили сбитый дрон во время визита посла РФ для вручения ноты протеста. ФОТО

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за нарушения воздушного пространства страны дронами РФ.

Об этом сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

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Молдова поставила перед МИД сбитый дрон РФ

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Как сообщается, один из беспилотников был сбит в районе Флорешты, а его обломки разместили перед зданием МИД во время вручения ноты. Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой во время пресс-конференции 26 ноября подчеркнул, что такие инциденты являются неприемлемыми и нарушают суверенитет и территориальную целостность страны.

Попшой отметил, что доказательства нарушения воздушного пространства уже были отправлены в Москву. Он добавил, что Молдова планирует реагировать пропорционально, учитывая опыт соседних государств и сложную ситуацию с безопасностью в регионе.

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Автор: 

МИД (7070) Молдова (2005) дроны (7309)
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Топ комментарии
+21
Респект, пани президент Санду!
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26.11.2025 15:39 Ответить
+6
Я навіть знаю відповідь посла - що то "укропи" запустили щоб посіяти розбрат.
А ще покаже компоненти всередині фюзеляжа і розповість про ті країни, які ці компоненти украм постачають!
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26.11.2025 15:42 Ответить
+4
Потужно
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26.11.2025 15:50 Ответить
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Респект, пани президент Санду!
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26.11.2025 15:39 Ответить
на кучювскь би вам.....
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26.11.2025 15:50 Ответить
на вродіну, так би мовити....
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26.11.2025 15:51 Ответить
Я навіть знаю відповідь посла - що то "укропи" запустили щоб посіяти розбрат.
А ще покаже компоненти всередині фюзеляжа і розповість про ті країни, які ці компоненти украм постачають!
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26.11.2025 15:42 Ответить
Відповідь:https://www.youtube.com/watch?v=hzyHMwGuRKo
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27.11.2025 18:39 Ответить
Потужно
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26.11.2025 15:50 Ответить
никто, сам упал
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26.11.2025 16:28 Ответить
І де він тут збитий?
https://censor.net/ru/news/3586853/drony-rf-zaleteli-v-moldovu-i-rumyniyu-chto-govoryat-v-mid
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26.11.2025 17:29 Ответить
"труднощі перекладу".
Сам упав паливо скінчилося.
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27.11.2025 12:19 Ответить
Якщо ти маєш дипмвідносини з своїм прямим ворогом , будь готовий проковтувати його прутня, молдавани без образ але це так
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26.11.2025 15:59 Ответить
Найменша країна збиває кацапські дрони, А румуни і поляки сопельки жують, а то путен нападьот
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26.11.2025 16:18 Ответить
Треба його до нього причіпити та відправити у кідарстан.
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26.11.2025 16:36 Ответить
Гоніть кацапсячу срань не треба випробовувати вдарить чи не вдарить. Однозначно вдарить
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26.11.2025 16:47 Ответить
Кацапи цим гордитись будуть і насміхуватись.
Це ж як дитя з неблагополучної сімʼї - радіє коли комусь нашкодить.
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26.11.2025 17:08 Ответить
А шо посол?
Сообщил лаврову?
А тот что?
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26.11.2025 19:27 Ответить
 
 