Перед зданием МИД в Молдове поставили сбитый дрон во время визита посла РФ для вручения ноты протеста. ФОТО

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за нарушения воздушного пространства страны дронами РФ.

Об этом сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщается, один из беспилотников был сбит в районе Флорешты, а его обломки разместили перед зданием МИД во время вручения ноты. Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой во время пресс-конференции 26 ноября подчеркнул, что такие инциденты являются неприемлемыми и нарушают суверенитет и территориальную целостность страны.

Попшой отметил, что доказательства нарушения воздушного пространства уже были отправлены в Москву. Он добавил, что Молдова планирует реагировать пропорционально, учитывая опыт соседних государств и сложную ситуацию с безопасностью в регионе.

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