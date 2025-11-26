Перед зданием МИД в Молдове поставили сбитый дрон во время визита посла РФ для вручения ноты протеста. ФОТО
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за нарушения воздушного пространства страны дронами РФ.
Об этом сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, один из беспилотников был сбит в районе Флорешты, а его обломки разместили перед зданием МИД во время вручения ноты. Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой во время пресс-конференции 26 ноября подчеркнул, что такие инциденты являются неприемлемыми и нарушают суверенитет и территориальную целостность страны.
Попшой отметил, что доказательства нарушения воздушного пространства уже были отправлены в Москву. Он добавил, что Молдова планирует реагировать пропорционально, учитывая опыт соседних государств и сложную ситуацию с безопасностью в регионе.
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А ще покаже компоненти всередині фюзеляжа і розповість про ті країни, які ці компоненти украм постачають!
https://censor.net/ru/news/3586853/drony-rf-zaleteli-v-moldovu-i-rumyniyu-chto-govoryat-v-mid
Сам упав паливо скінчилося.
Це ж як дитя з неблагополучної сімʼї - радіє коли комусь нашкодить.
Сообщил лаврову?
А тот что?