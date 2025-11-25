Молдова вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства беспилотниками

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла после инцидента с беспилотниками в ночь на 25 ноября во время атаки РФ на Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker, об этом сообщили в МИД Молдовы.

"Министерство иностранных дел решительно осуждает грубое нарушение воздушного пространства Молдовы несколькими дронами, включая падение одного из них в селе Нижние Кугурешты Флорештского района. Этот инцидент представляет серьезный риск для безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российского посла Олега Озерова вызвали в МИД Молдовы для получения разъяснений.

Что предшествовало?