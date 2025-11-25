Молдова вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства беспилотниками
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла после инцидента с беспилотниками в ночь на 25 ноября во время атаки РФ на Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker, об этом сообщили в МИД Молдовы.
"Министерство иностранных дел решительно осуждает грубое нарушение воздушного пространства Молдовы несколькими дронами, включая падение одного из них в селе Нижние Кугурешты Флорештского района. Этот инцидент представляет серьезный риск для безопасности граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российского посла Олега Озерова вызвали в МИД Молдовы для получения разъяснений.
Что предшествовало?
- В ночь на 25 ноября в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали шесть беспилотников. Один из них упал на крышу дома в селе Нижние Кугурешты Флорешского района
- Ранее, в ночь на 19 ноября, в воздушное пространство страны залетел беспилотник. В связи с этим Министерство иностранных дел страны вызвало посла России.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль