Молдова викликала посла РФ через порушення повітряного простору безпілотниками

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла після інциденту з безпілотниками у ніч проти 25 листопада під час атаки РФ на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker, про це повідомили в МЗС Молдови.

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"Міністерство закордонних справ рішуче засуджує грубе порушення повітряного простору Молдови кількома дронами, включно з падінням одного з них у селі Нижні Кугурешти Флорештського району. Цей інцидент є серйозним ризиком для безпеки громадян", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російського посла Олега Озерова викликали до МЗС Молдови для одержання роз'яснень.

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