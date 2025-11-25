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Новини Уламки російських дронів у Румунії та Молдові
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Молдова викликала посла РФ через порушення повітряного простору безпілотниками

Молдова викликала посла РФ через безпілотники

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла після інциденту з безпілотниками у ніч проти 25 листопада під час атаки РФ на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker, про це повідомили в МЗС Молдови.

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"Міністерство закордонних справ рішуче засуджує грубе порушення повітряного простору Молдови кількома дронами, включно з падінням одного з них у селі Нижні Кугурешти Флорештського району. Цей інцидент є серйозним ризиком для безпеки громадян", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російського посла Олега Озерова викликали до МЗС Молдови для одержання роз'яснень.

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Що передувало?

Автор: 

безпілотник БпЛА (5940) Молдова (2195) посол (1138) росія (70347)
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Какой смысл? Вызывать этого шпиона (под прикрытием должности посла), чтобы что-то высказать. Это уже было не раз и эти вызовы "посла" никаких последствий не вызвали. Им пох.. - эта наглая харя придет, поухмыляется и вернется назад в свое посольство дальше шпионить и вести подрывную деятельность. Ну и дроны будут залетать.
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25.11.2025 15:57 Відповісти
 
 