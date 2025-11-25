Молдова викликала посла РФ через порушення повітряного простору безпілотниками
Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла після інциденту з безпілотниками у ніч проти 25 листопада під час атаки РФ на Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker, про це повідомили в МЗС Молдови.
"Міністерство закордонних справ рішуче засуджує грубе порушення повітряного простору Молдови кількома дронами, включно з падінням одного з них у селі Нижні Кугурешти Флорештського району. Цей інцидент є серйозним ризиком для безпеки громадян", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російського посла Олега Озерова викликали до МЗС Молдови для одержання роз'яснень.
Що передувало?
- У ніч на 25 листопада в повітряному просторі Молдови зафіксували шість безпілотників. Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського район
- Раніше, в ніч на 19 листопада, у повітряний простір країни залетів безпілотник. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії.
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Dmitry MG
показати весь коментар25.11.2025 15:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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