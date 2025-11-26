Перед будівлею МЗС у Молдові поставили збитий дрон під час візиту посла РФ для вручення ноти протесту. ФОТО

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Озерова для вручення ноти протесту через порушення повітряного простору країни дронами РФ.

Про це повідомляє NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

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Як повідомляється, один із безпілотників був збитий у районі Флорешти, а його уламки розмістили перед будівлею МЗС під час вручення ноти. Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой під час пресконференції 26 листопада підкреслив, що такі інциденти є неприйнятними та порушують суверенітет і територіальну цілісність країни.

Попшой зазначив, що докази порушення повітряного простору вже були надіслані до Москви. Він додав, що Молдова планує реагувати пропорційно, враховуючи досвід сусідніх держав та складну ситуацію з безпекою у регіоні.

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