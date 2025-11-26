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Новини Фото Уламки російських дронів у Румунії та Молдові Порушення повітряного простору
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Перед будівлею МЗС у Молдові поставили збитий дрон під час візиту посла РФ для вручення ноти протесту. ФОТО

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Озерова для вручення ноти протесту через порушення повітряного простору країни дронами РФ.

Про це повідомляє NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

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Молдова поставила перед МЗС збитий дрон РФ

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Як повідомляється, один із безпілотників був збитий у районі Флорешти, а його уламки розмістили перед будівлею МЗС під час вручення ноти. Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой під час пресконференції 26 листопада підкреслив, що такі інциденти є неприйнятними та порушують суверенітет і територіальну цілісність країни.

Попшой зазначив, що докази порушення повітряного простору вже були надіслані до Москви. Він додав, що Молдова планує реагувати пропорційно, враховуючи досвід сусідніх держав та складну ситуацію з безпекою у регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова викликала посла РФ через порушення повітряного простору безпілотниками

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МЗС (4338) Молдова (2196) дрони (8372)
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Топ коментарі
+21
Респект, пани президент Санду!
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26.11.2025 15:39 Відповісти
+6
Я навіть знаю відповідь посла - що то "укропи" запустили щоб посіяти розбрат.
А ще покаже компоненти всередині фюзеляжа і розповість про ті країни, які ці компоненти украм постачають!
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26.11.2025 15:42 Відповісти
+4
Потужно
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26.11.2025 15:50 Відповісти
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Респект, пани президент Санду!
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26.11.2025 15:39 Відповісти
на кучювскь би вам.....
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26.11.2025 15:50 Відповісти
на вродіну, так би мовити....
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26.11.2025 15:51 Відповісти
Я навіть знаю відповідь посла - що то "укропи" запустили щоб посіяти розбрат.
А ще покаже компоненти всередині фюзеляжа і розповість про ті країни, які ці компоненти украм постачають!
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26.11.2025 15:42 Відповісти
Відповідь:https://www.youtube.com/watch?v=hzyHMwGuRKo
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27.11.2025 18:39 Відповісти
Потужно
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26.11.2025 15:50 Відповісти
никто, сам упал
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26.11.2025 16:28 Відповісти
І де він тут збитий?
https://censor.net/ru/news/3586853/drony-rf-zaleteli-v-moldovu-i-rumyniyu-chto-govoryat-v-mid
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26.11.2025 17:29 Відповісти
"труднощі перекладу".
Сам упав паливо скінчилося.
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27.11.2025 12:19 Відповісти
Якщо ти маєш дипмвідносини з своїм прямим ворогом , будь готовий проковтувати його прутня, молдавани без образ але це так
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26.11.2025 15:59 Відповісти
Найменша країна збиває кацапські дрони, А румуни і поляки сопельки жують, а то путен нападьот
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26.11.2025 16:18 Відповісти
Треба його до нього причіпити та відправити у кідарстан.
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26.11.2025 16:36 Відповісти
Гоніть кацапсячу срань не треба випробовувати вдарить чи не вдарить. Однозначно вдарить
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26.11.2025 16:47 Відповісти
Кацапи цим гордитись будуть і насміхуватись.
Це ж як дитя з неблагополучної сімʼї - радіє коли комусь нашкодить.
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26.11.2025 17:08 Відповісти
А шо посол?
Сообщил лаврову?
А тот что?
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26.11.2025 19:27 Відповісти
 
 