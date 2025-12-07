РУС
Новости Объявление воздушной тревоги
По всей Украине объявлена воздушная тревога: РФ подняла в небо МиГ-31К

В части областей объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

В ночь на воскресенье, 7 декабря, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"ВНИМАНИЕ. Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!", - говорится в сообщении.

Дополняется... 

Воздушные силы (2827) воздушная тревога (854)
Перелякане ****** з мацковії, намагається гадити в Україні, перед своїм невідворотним кінцем!!!
Совдепія2 здихає і смердить!!
показать весь комментарий
07.12.2025 01:35 Ответить
А ми їх фламіндічамі у відповідь, не хай знають московити, наш сирський не гірше шойги , в побрехеньках ми їх вже наздогнали, хоть у цьому парітет... Слава найвеличнішому Черчілью гундосному боневтіку боннапардовичу !!!
показать весь комментарий
07.12.2025 02:04 Ответить
 
 