По всей Украине объявлена воздушная тревога: РФ подняла в небо МиГ-31К
В ночь на воскресенье, 7 декабря, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"ВНИМАНИЕ. Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!", - говорится в сообщении.
Дополняется...
