По всій Україні оголошували повітряну тривогу: на Кременчук летіла швидкісна ціль (оновлено)

У ніч на неділю, 7 грудня, по всій території України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог підняв МіГ-31К

"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!" - йдеться у повідомленні.

Куди рухаються ворожі цілі

Швидкісна ціль зі сходу на Сумщину, - повідомлялося о 01:25.

ще цілі на Полтавщині курсом на Кременчук, - повідомлялося о 01:29.

Кременчук в укриття! - йдеться в повідомленні о 01:37.

Відбій ракетної небезпеки

О 02:06 ПС повідомили про відбій загрози по МІГ-31К.

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