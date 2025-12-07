УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11188 відвідувачів онлайн
Новини Оголошення повітряної тривоги
2 064 2

По всій Україні оголошували повітряну тривогу: на Кременчук летіла швидкісна ціль (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

У ніч на неділю, 7 грудня, по всій території України оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог підняв МіГ-31К

"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К!" - йдеться у повідомленні.

Куди рухаються ворожі цілі 

Швидкісна ціль зі сходу на Сумщину, - повідомлялося о 01:25.

ще цілі на Полтавщині курсом на Кременчук, - повідомлялося о 01:29. 

Кременчук в укриття! - йдеться в повідомленні о 01:37. 

Відбій ракетної небезпеки

О 02:06 ПС повідомили про відбій загрози по МІГ-31К.

Читайте також: Ворог атакує ракетами Полтавщину, у Кременчуці вибухи

Автор: 

Повітряні сили (3485) повітряна тривога (981)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 