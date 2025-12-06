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Ворог атакує ракетами Полтавщину, у Кременчуці вибухи
Ворог знову атакує Україну ракетами після нічної масованої атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітяних сил.
Спершу повідомлялося про ракети у бік Полтавщини.
"Крилата ракета на Кременчук з Полтавщини", - зазначили Повітряні сили.
За даними місцевих мешканців, у Кременчуці прогриміло два вибухи.
Інформації про наслідки ворожої атаки на цю мить немає.
"Р продовжує рух на Кропивницький", - додали у ПС.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар06.12.2025 11:50 Відповісти Посилання
+4 Yaroslav #589053
показати весь коментар06.12.2025 11:42 Відповісти Посилання
+3 Олександр Петров #550901
показати весь коментар06.12.2025 11:44 Відповісти Посилання
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