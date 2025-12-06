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Новини Ракетна атака
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Ворог атакує ракетами Полтавщину, у Кременчуці вибухи

ракета

Ворог знову атакує Україну ракетами після нічної масованої атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітяних сил.

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Спершу повідомлялося про ракети у бік Полтавщини.

"Крилата ракета на Кременчук з Полтавщини", - зазначили Повітряні сили.

За даними місцевих мешканців, у Кременчуці прогриміло два вибухи. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 30 ракет із 51, знешкоджено 585 ворожих дронів, є влучання на 29 локаціях, - Повітряні сили

Інформації про наслідки ворожої атаки на цю мить немає.

"Р продовжує рух на Кропивницький", - додали у ПС.

Автор: 

вибух (4742) Кременчук (346) ракети (4454) Повітряні сили (3485) Полтавська область (1401) Кременчуцький район (79)
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Топ коментарі
+15
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06.12.2025 11:50 Відповісти
+4
Фламінга, спиш?
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06.12.2025 11:42 Відповісти
+3
...фламінга сільна дорага нах...
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06.12.2025 11:44 Відповісти

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