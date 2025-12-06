Ворог атакує ракетами Полтавщину, у Кременчуці вибухи

Ворог знову атакує Україну ракетами після нічної масованої атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітяних сил.

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Спершу повідомлялося про ракети у бік Полтавщини.

"Крилата ракета на Кременчук з Полтавщини", - зазначили Повітряні сили.

За даними місцевих мешканців, у Кременчуці прогриміло два вибухи.

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Інформації про наслідки ворожої атаки на цю мить немає.

"Р продовжує рух на Кропивницький", - додали у ПС.