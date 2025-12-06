Знищено 30 ракет із 51, знешкоджено 585 ворожих дронів, є влучання на 29 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 6 грудня 2025 року противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Чим ворог бив по Україні?

Як зазначається, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети ( із них 17 - "балістика") та 653 БпЛА різних типів:

653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, понад 300 із них - " шахеди ";

3 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків: Рязанська, Тамбовська обл. – рф);

34 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків: Ростовська обл.– рф, акваторія Чорного моря);

14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл., Краснодарський край – рф, ТОТ АР Крим).

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:

585 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

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Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!