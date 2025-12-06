РУС
Новости Результат работы ПВО
1 656 10

Уничтожено 30 ракет из 51, обезврежено 585 вражеских дронов, есть попадания на 29 локациях, - Воздушные силы

Работа ПВО во время массированной атаки

В ночь на 6 декабря 2025 года противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения – 51 ракета (из них 17 – "баллистика") и 653 БПЛА различных типов:

  • 653 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера,более 300 из них - "шахеды";
  • 3 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Рязанская, Тамбовская обл. – РФ);
  • 34 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков: Ростовская обл. – РФ, акватория Черного моря);
  • 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл., Краснодарский край – РФ, ТОТ АР Крым).

Читайте также: ПВО ликвидировала 80 вражеских БПЛА из 137, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей:

  • 585 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
  • 29 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр;
  • 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Читайте также: Враг атаковал Украину баллистической ракетой и 72 беспилотниками: ПВО уничтожила 63 БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БПЛА в 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) в трех локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Автор: 

обстрел (30771) ракеты (3833) Воздушные силы (2827) баллистические ракеты (480)
Топ комментарии
+4
А тим часом віткоф і умеров домовилися про безпеку ,для кого цей цирк?
показать весь комментарий
06.12.2025 10:24 Ответить
Для *********, виборців Додіка та інших розумово відсталих у розвітку.
показать весь комментарий
06.12.2025 10:26 Ответить
Вова, а де ФлаМіндічи? До Ізраїлю сдристнули заслав двушечку на москву?
показать весь комментарий
06.12.2025 10:25 Ответить
наскрізь прогнилий Трумп - мародер, корупціонер, зрадник, подєльник *****, продуманий дебіл..
показать весь комментарий
06.12.2025 10:29 Ответить
Трапм був потім. Спочатку було і ще є мародерське капітулянтське зелене кубло.
показать весь комментарий
06.12.2025 10:41 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Вітаємо із святом Збройних Сил України та святим Миколаєм!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Смерть, оркам з *******!!
показать весь комментарий
06.12.2025 10:38 Ответить
06.12.2025 10:42 Ответить
Вояки ПВО фатерлянду попросту монстри. Good job, boys.
показать весь комментарий
06.12.2025 10:45 Ответить
 
 