Уничтожено 30 ракет из 51, обезврежено 585 вражеских дронов, есть попадания на 29 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 6 декабря 2025 года противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения – 51 ракета (из них 17 – "баллистика") и 653 БПЛА различных типов:

653 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера,более 300 из них - "шахеды";

3 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Рязанская, Тамбовская обл. – РФ);

34 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков: Ростовская обл. – РФ, акватория Черного моря);

14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл., Краснодарский край – РФ, ТОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей:

585 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

29 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр;

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БПЛА в 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) в трех локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!