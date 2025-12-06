Уничтожено 30 ракет из 51, обезврежено 585 вражеских дронов, есть попадания на 29 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 6 декабря 2025 года противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
Как отмечается, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения – 51 ракета (из них 17 – "баллистика") и 653 БПЛА различных типов:
- 653 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера,более 300 из них - "шахеды";
- 3 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Рязанская, Тамбовская обл. – РФ);
- 34 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков: Ростовская обл. – РФ, акватория Черного моря);
- 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл., Краснодарский край – РФ, ТОТ АР Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей:
- 585 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 29 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр;
- 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.
Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БПЛА в 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) в трех локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вітаємо із святом Збройних Сил України та святим Миколаєм!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Смерть, оркам з *******!!