Враг атакует ракетами Полтавскую область, в Кременчуге взрывы
Враг снова атакует Украину ракетами после ночной массированной атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сначала сообщалось о ракетах в сторону Полтавщины.
"Крылатая ракета на Кременчуг из Полтавской области", - отметили Воздушные силы.
По данным местных жителей, в Кременчуге прогремели два взрыва.
Информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.
"Ракета продолжает движение на Кропивницкий", - добавили в ВС.
