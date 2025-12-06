Враг атакует ракетами Полтавскую область, в Кременчуге взрывы

Враг снова атакует Украину ракетами после ночной массированной атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сначала сообщалось о ракетах в сторону Полтавщины.

"Крылатая ракета на Кременчуг из Полтавской области", - отметили Воздушные силы.

По данным местных жителей, в Кременчуге прогремели два взрыва.

Информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

"Ракета продолжает движение на Кропивницкий", - добавили в ВС.