Враг атакует ракетами Полтавскую область, в Кременчуге взрывы

ракета

Враг снова атакует Украину ракетами после ночной массированной атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сначала сообщалось о ракетах в сторону Полтавщины.

"Крылатая ракета на Кременчуг из Полтавской области", - отметили Воздушные силы.

По данным местных жителей, в Кременчуге прогремели два взрыва. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 30 ракет из 51, обезврежено 585 вражеских дронов, есть попадания по 29 локациям, - Воздушные силы

Информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

"Ракета продолжает движение на Кропивницкий", - добавили в ВС.

взрыв (6989) Кременчуг (389) ракеты (3833) Воздушные силы (2827) Полтавская область (1323) Кременчугский район (58)
06.12.2025 11:50 Ответить
Фламінга, спиш?
06.12.2025 11:42 Ответить
...фламінга сільна дорага нах...
06.12.2025 11:44 Ответить
Фламінга, спиш?
06.12.2025 11:42 Ответить
...фламінга сільна дорага нах...
06.12.2025 11:44 Ответить
ПереХВарбовується...
06.12.2025 13:14 Ответить
06.12.2025 11:50 Ответить
тобі незбагнути, судячи із коментів ...
06.12.2025 12:09 Ответить
То, ви його перший (видалений) комент не бачили. Це ванька.
06.12.2025 12:13 Ответить
Перша версія допису починалася як "кто єтаму фашіку сказал..." і далі по тексту
06.12.2025 12:23 Ответить
Можливо вони були любителями Толстого, при чому у всіх сенсах цього слова, але суті це не змінює
06.12.2025 12:15 Ответить
Зховайся кацаська свинособака смердиш
06.12.2025 12:16 Ответить
 
 