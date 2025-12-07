РУС
Массированный комбинированный удар
Россия изменила тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины, - Bild

Россия перешла к новой тактике ударов по Украине, теперь под ударом объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными, поскольку их роль в обеспечении жизни миллионов людей - ключевая.

Об этом пишет обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, информирует Цензор.НЕТ.

Недавняя массированная атака

Журналист отмечает, что во время одной из последних атак, в ночь на 6 декабря, российские войска применили для удара по Украине сотни дронов, гиперзвуковые ракеты "Кинжал", северокорейские KN-23, "Искандеры" и крылатые ракеты "Калибр".

Один из главных ударов пришелся на узловую железнодорожную инфраструктуру в городе Фастов Киевской области.

"Ранее Россия системно била по железным дорогам только на востоке Украины", - пишет обозреватель.

Смотрите также: Атака РФ на Киевскую область: локализован пожар в Фастове, ликвидирован - в Белой Церкви. ФОТОрепортаж

Удары по логистике 

Кроме этого, сильный удар врага пришелся на сортировочный центр "Новой почты" в Днепре. 

"Местные жители пишут в соцсетях, что уничтожены десятки тысяч посылок, в частности отправления для украинских военных — например, каски и приборы ночного видения", — говорится в статье.

Также, как отмечает Рёпке, постоянно под прицелом РФ находится и медицинская логистика: с конца ноября Россия атакует центральные распределительные базы, которые снабжают больницы.

"После удара по складу во Львове 600 медучреждений остались без поставок", - пишет журналист.

Однако одной из главных мишеней российских войск остается энергетическая инфраструктура Украины, добавляет обозреватель.

Смотрите также: Ликвидированы последствия вражеских обстрелов в трех районах Киевщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.
  • Впоследствии стало известно, что враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом. ФОТО

железная дорога (1481) обстрел (30794) россия (98275) логистика (46)
Топ комментарии
+16
Так , бо кацапи мають ЧИм міняти тактики, а в Україні основна тактика -,, потужні зелені відосіки,,
07.12.2025 16:48
+15
Бо не мати на 4й рік війни власних ракет - це піздець. Зрада зрадна.
А ще потужні союзничкі 50+ країн не можуть підігнати ракет, тоді як якісь срані корейці кацапів просто іми завалюють.
07.12.2025 16:46
+7
Кацап то біосміття
07.12.2025 16:41
Кацап то біосміття
07.12.2025 16:41
Росіянці не тільки кацапи, там багато інших дикунських племен, яки доповнюють біосміття мордора, всі вони мають бути знищені.
07.12.2025 16:46
біосміття - ті, хто не може організувати масове виробництво ракет, дронів та ядерної зброї
07.12.2025 16:50
Дивне в тебе визначення біосміття. Виходить швейцарців, данців і ірландців напр. теж в біосміття можна віднести?
07.12.2025 17:07
я писав про держслужбовців України, мені це здавалося очевидним
07.12.2025 17:13
я писав про держслужбовців України, мені це здавалося очевидним
07.12.2025 17:14
Ну уяви собі, що зробили ми ту ЯЗ у вигляді "брудної бомби", про яку з кожної праски нещодавно кричали кацапи. Уяви, що навіть кинули її на кацапський плебс десь у Белгороді, бо до мацкви вона не долетить. І що? Що це змінить? Знаєш чому пуйло на нас не кинуло тактичну ЯЗ? Бо знайшлися розумні люди, які пояснили марність таких дій: Україна все рівно не капітулює, а у відповідь рашка може отримати ЯЗ-єю від іншої ядерної держави, наприклад від Великобританії. Так тобі - на пальцях зрозуміло?
07.12.2025 17:47
>Ну уяви собі, що зробили ми ту ЯЗ у вигляді "брудної бомби"

брудна бомба абсолютна фігня, умовна хімзброя краще.

>Уяви, що навіть кинули її на кацапський плебс десь у Белгороді, бо до мацкви вона не долетить.

Наші дрони долітали до москви і навіть далі. Але кидати її на білгород немає сенсу.

>а у відповідь рашка може отримати ЯЗ-єю від іншої ядерної держави, наприклад від Великобританії

великобританія, чи інша ядерна країна щось таке стверджувала? це лише твої казки.
07.12.2025 18:12
Франція нагадувала кацапам, що у них теж є ЯЗ. Після чого кацапи стишили свої крики про ЯЗ.
07.12.2025 18:24
так франції русня і не загрожує
07.12.2025 18:39
Fucking Palestine. Glory to Israel!
07.12.2025 17:47
Бо не мати на 4й рік війни власних ракет - це піздець. Зрада зрадна.
А ще потужні союзничкі 50+ країн не можуть підігнати ракет, тоді як якісь срані корейці кацапів просто іми завалюють.
07.12.2025 16:46
власні ракети є, просто їх мало, адже режим зебіла вирішив не проводити трудову мобілізацію та переорієнтування економіки на потреби повномасштабної війни

а зараз вже пізно це робити.

а зараз вже пізно це робити.
07.12.2025 16:49
Вже кілька днів підряд тривають потужні обстріли інфраструктури в Україні...
А коли ж там буде блекаут мацкви..?!
Чи то знову були лише потужні заяви найвеличнішого..?!
07.12.2025 16:51
Та невже? Ти не чув про українські ракети й дрони? Дивно. Можливо ти не в Україні, саме тому тобі це невідомо? Ок, ось тобі список:
Ракети (далекобійна зброя для стратегічних ударів):.
Р-360 «Нептун» (крилата ракета, є версія для наземних цілей).
«Вільха-М» (коригована ракета для РСЗВ, дальність ~110-130 км).
«Паляниця» (ракета-дрон, реактивна).
«Пекло» (нова крилата ракета / швидкісний дрон).
ОТРК «Сапсан» / «Грім-2» (балістична ракета).
«Трембіта» (мала крилата ракета, так звана «народна ракета»).

Повітряні дрони (БПЛА)
Стратегічні / Далекого радіусу («Камікадзе»):
«Лютий» (основний засіб для ударів по НПЗ).
«Бобер» (відомий ударами по Москві).
UJ-22 Airborne (універсальний ударний дрон).
AQ-400 Scythe («Коса») (дешевий, масовий).
«Морок» (швидкісний дрон-камікадзе).
«Рубака».
FP-5 «Фламінго» (те, про що ви читали; переобладнаний або новий реактивний дрон).
Тактичні (Розвідка та поле бою):
«Лелека-100» (розвідка).
«Shark» (Шарк) (розвідка + наведення HIMARS).
«Vampire» («Вампір») (важкий нічний бомбардувальник, він же «Баба Яга»).
PD-2 (розвідка оперативного рівня).
«Сич».
⚓ Морські дрони
Magura V5.
Sea Baby («Морський малюк»).
«Мамай».
«Марічка» (підводний дрон).
«Толока» (серія підводних/напівзанурених дронів).
07.12.2025 17:02
Потужний мегапіздбьож гундосого брехуна.
Ввважаю, що в Конституцію повинна бути внесена стаття про смертну кару за брехню посадовців, особисто - очільника держави. Бо дістала вже ця потужна сцянина в очі.
07.12.2025 17:07
Перелік вражає але схоже на список наших виставкових можливостей, а у військових що з цього є? І основне - кількість???
07.12.2025 17:11
Так , бо кацапи мають ЧИм міняти тактики, а в Україні основна тактика -,, потужні зелені відосіки,,
07.12.2025 16:48
у пуйла скоро інфаркт буде от цих відосиків
07.12.2025 16:53
Розумію огиду від тих відосиків, але знаєте на НПЗ лаптів не відосики прилітають.
07.12.2025 17:08
07.12.2025 17:48
Нагадую, стратегічна мета України у цій війні: тотальна утилізація усієї без винятку кацапідарської біомаси.

Обов'язково утилізувати всіх самок і личинок.
Буферна зона має сягати ширини по кордону України в глибину колишньої підарашки на 700 км. На цю глибину дрони в автоматичному режимі мають знищувати усіх прямоходячих антропоморфних істот.
СЛАВА УКРАЇНІ!
07.12.2025 17:01
утилізуй, вперед.

тільки зараз русня окуповує українські землі, і майже кожен день захоплює щось нове
07.12.2025 17:16
Ти вже мобілізувався?
07.12.2025 17:50
В німецьких журналістів така пам'ять як у рибок. По українській залізниці кацапи б'ють від самого початку повномасштабного вторгнення.
07.12.2025 17:02
очередная маячня от западных журнашлюх!
07.12.2025 17:24
Пдри зрозуміли, що населення України- це наша внутрішня народна армія. Бомбити її - собі дорожче. Тепер ціль - залізничне сполучення, склади, енергетика. Шукають больову точку, яку ми не витримаємо. Зелену рослину їм за комір!
07.12.2025 17:05
Приїзджай в Україну і тримайся, скільки влізе, а не сиди закордоном.
07.12.2025 17:08
В моєму віці я тобі нічим не допоможу. Якось сам справишся.
07.12.2025 17:45
Приїзджай в Україну і тримайся, скільки влізе, а не сиди закордоном.
07.12.2025 17:53 Ответить
Моя вам повага.
07.12.2025 17:51 Ответить
Співпадіння? Певне ждуни і кроти в рахували, коли на базі згуртується найбільше цінних вантажів -
Броніки, тепловізори для СОУ тощо
07.12.2025 17:15 Ответить
Ось тепер виключно по цим об'єктам Пуйло і б'є. Цікаво, хто Янелоха надоумив передати в Кацапію цей список??

07.12.2025 17:23 Ответить
Тепер зрозуміло чому Україна не б'є ні по кримському мосту ні по моцкві ні по рашистській енергетиці ні по нафтопроводу дружба. Завжди підозрював що діє якийсь договорнячок з московськими людоїдами
07.12.2025 17:27 Ответить
А на що ви чекали? На мирну угоду чи що рашисти зупиняться? Поки ви замість того щоб бити по рашистських енергетиці, аеропортах, складах і тд, чекаєте що )(уйло і Тромб привезуть вам мир, рашисти в цей час штампують і накопичують шазеди і ракети для нових ударів. А те що рашисти використовують корейські балістичні ракети вже щодня, чомусь не виноситьсі ні в ООН ні до наших партнерів, які до сих пір чомусь не дають нам далекобійної зброї щоб не було якоїсь ескалації
07.12.2025 17:24 Ответить
четвертий рік війни доходить. а багато з того, що потребують бійці, доставляє Нова пошта через свої склади від небайдужих з відповідними ризиками... за таких умов встояти буде надзвичайно важко...
07.12.2025 17:32 Ответить
Інфрмагенство Bild, своєю публікацією нажаль, повністю підіграло рашці, щодо підтвердження їх терористичних влучань по цивільних об'єктах критичної інфраструктури України.
Шановне інформагенстово Bild, а ще більш, модератори ЦЕНЗОР.НЕТ!
Все, що виставлено у цьому повідомленні, є важливою інформацією для країни-терориста!
Прибиреті це зі сторінки, негайно! Ви знаєте чому!
Раша на основі цих Ваших публікацій робить висновки про нанесені непоправні збитки Україні та ЗСУ, а зважаючи на інформацію скільки й чого з військового було знищено під час удару по Новій Пошті у Дніпрі, то й взагалі плануватимуть у подальшому такі терористичні вилазки!
Майте ж нарешті розум у тих мізках!
07.12.2025 17:33 Ответить
З дуба рухнув?Потрібен розголос і розслідування,хто зливає інфу кацапам!!!Постійний ******* і приховування інформації грає на руку зельоним підорам і московії.Кацапи прекрасно і так знають куди попали!!
07.12.2025 17:43 Ответить
Б'ють по цивільній інфраструктурі, потягах, аптеках, а чому ми не б'єм по їхніх цивільних аеропортах, літаках. Чи нам це табу.
07.12.2025 17:42 Ответить
Ти більше марафєт дивись.
07.12.2025 17:45 Ответить
Ну яке недоторкане під час війни, де всі засоби хороші, ну як діти малі, тільки констатують куди влупили і мовчки чекають куди ще влуплять. Не можеш какать не муч попку.
07.12.2025 17:42 Ответить
Я думаю это делается с наводкой от кого-то .!Если лупят по волонтерке для военных!
07.12.2025 18:03 Ответить
На війні не буває правил
07.12.2025 18:03 Ответить
Зато мы ничего не меняем. Все время лупим по одним и тем же НПЗ и все. В то время как кацапы нас в боэкаут загнали, а у них за это время только бензин немного подорожал.
07.12.2025 18:09 Ответить
 
 