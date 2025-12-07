Россия изменила тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины, - Bild
Россия перешла к новой тактике ударов по Украине, теперь под ударом объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными, поскольку их роль в обеспечении жизни миллионов людей - ключевая.
Об этом пишет обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, информирует Цензор.НЕТ.
Недавняя массированная атака
Журналист отмечает, что во время одной из последних атак, в ночь на 6 декабря, российские войска применили для удара по Украине сотни дронов, гиперзвуковые ракеты "Кинжал", северокорейские KN-23, "Искандеры" и крылатые ракеты "Калибр".
Один из главных ударов пришелся на узловую железнодорожную инфраструктуру в городе Фастов Киевской области.
"Ранее Россия системно била по железным дорогам только на востоке Украины", - пишет обозреватель.
Удары по логистике
Кроме этого, сильный удар врага пришелся на сортировочный центр "Новой почты" в Днепре.
"Местные жители пишут в соцсетях, что уничтожены десятки тысяч посылок, в частности отправления для украинских военных — например, каски и приборы ночного видения", — говорится в статье.
Также, как отмечает Рёпке, постоянно под прицелом РФ находится и медицинская логистика: с конца ноября Россия атакует центральные распределительные базы, которые снабжают больницы.
"После удара по складу во Львове 600 медучреждений остались без поставок", - пишет журналист.
Однако одной из главных мишеней российских войск остается энергетическая инфраструктура Украины, добавляет обозреватель.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.
- Впоследствии стало известно, что враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
брудна бомба абсолютна фігня, умовна хімзброя краще.
>Уяви, що навіть кинули її на кацапський плебс десь у Белгороді, бо до мацкви вона не долетить.
Наші дрони долітали до москви і навіть далі. Але кидати її на білгород немає сенсу.
>а у відповідь рашка може отримати ЯЗ-єю від іншої ядерної держави, наприклад від Великобританії
великобританія, чи інша ядерна країна щось таке стверджувала? це лише твої казки.
А ще потужні союзничкі 50+ країн не можуть підігнати ракет, тоді як якісь срані корейці кацапів просто іми завалюють.
а зараз вже пізно це робити.
А коли ж там буде блекаут мацкви..?!
Чи то знову були лише потужні заяви найвеличнішого..?!
Ракети (далекобійна зброя для стратегічних ударів):.
Р-360 «Нептун» (крилата ракета, є версія для наземних цілей).
«Вільха-М» (коригована ракета для РСЗВ, дальність ~110-130 км).
«Паляниця» (ракета-дрон, реактивна).
«Пекло» (нова крилата ракета / швидкісний дрон).
ОТРК «Сапсан» / «Грім-2» (балістична ракета).
«Трембіта» (мала крилата ракета, так звана «народна ракета»).
Повітряні дрони (БПЛА)
Стратегічні / Далекого радіусу («Камікадзе»):
«Лютий» (основний засіб для ударів по НПЗ).
«Бобер» (відомий ударами по Москві).
UJ-22 Airborne (універсальний ударний дрон).
AQ-400 Scythe («Коса») (дешевий, масовий).
«Морок» (швидкісний дрон-камікадзе).
«Рубака».
FP-5 «Фламінго» (те, про що ви читали; переобладнаний або новий реактивний дрон).
Тактичні (Розвідка та поле бою):
«Лелека-100» (розвідка).
«Shark» (Шарк) (розвідка + наведення HIMARS).
«Vampire» («Вампір») (важкий нічний бомбардувальник, він же «Баба Яга»).
PD-2 (розвідка оперативного рівня).
«Сич».
⚓ Морські дрони
Magura V5.
Sea Baby («Морський малюк»).
«Мамай».
«Марічка» (підводний дрон).
«Толока» (серія підводних/напівзанурених дронів).
Ввважаю, що в Конституцію повинна бути внесена стаття про смертну кару за брехню посадовців, особисто - очільника держави. Бо дістала вже ця потужна сцянина в очі.
Обов'язково утилізувати всіх самок і личинок.
Буферна зона має сягати ширини по кордону України в глибину колишньої підарашки на 700 км. На цю глибину дрони в автоматичному режимі мають знищувати усіх прямоходячих антропоморфних істот.
СЛАВА УКРАЇНІ!
тільки зараз русня окуповує українські землі, і майже кожен день захоплює щось нове
Броніки, тепловізори для СОУ тощо
Шановне інформагенстово Bild, а ще більш, модератори ЦЕНЗОР.НЕТ!
Все, що виставлено у цьому повідомленні, є важливою інформацією для країни-терориста!
Прибиреті це зі сторінки, негайно! Ви знаєте чому!
Раша на основі цих Ваших публікацій робить висновки про нанесені непоправні збитки Україні та ЗСУ, а зважаючи на інформацію скільки й чого з військового було знищено під час удару по Новій Пошті у Дніпрі, то й взагалі плануватимуть у подальшому такі терористичні вилазки!
Майте ж нарешті розум у тих мізках!