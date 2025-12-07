Россия изменила тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины, - Bild

Россия перешла к новой тактике ударов по Украине, теперь под ударом объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными, поскольку их роль в обеспечении жизни миллионов людей - ключевая.

Об этом пишет обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Недавняя массированная атака

Журналист отмечает, что во время одной из последних атак, в ночь на 6 декабря, российские войска применили для удара по Украине сотни дронов, гиперзвуковые ракеты "Кинжал", северокорейские KN-23, "Искандеры" и крылатые ракеты "Калибр".

Один из главных ударов пришелся на узловую железнодорожную инфраструктуру в городе Фастов Киевской области.

"Ранее Россия системно била по железным дорогам только на востоке Украины", - пишет обозреватель.

Смотрите также: Атака РФ на Киевскую область: локализован пожар в Фастове, ликвидирован - в Белой Церкви. ФОТОрепортаж

Удары по логистике

Кроме этого, сильный удар врага пришелся на сортировочный центр "Новой почты" в Днепре.

"Местные жители пишут в соцсетях, что уничтожены десятки тысяч посылок, в частности отправления для украинских военных — например, каски и приборы ночного видения", — говорится в статье.

Также, как отмечает Рёпке, постоянно под прицелом РФ находится и медицинская логистика: с конца ноября Россия атакует центральные распределительные базы, которые снабжают больницы.

"После удара по складу во Львове 600 медучреждений остались без поставок", - пишет журналист.

Однако одной из главных мишеней российских войск остается энергетическая инфраструктура Украины, добавляет обозреватель.

Смотрите также: Ликвидированы последствия вражеских обстрелов в трех районах Киевщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.

Впоследствии стало известно, что враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом. ФОТО