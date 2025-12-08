Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері неділі, 7 грудня, російські війська запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 17:23 - повідомлялося про рух "Шахедів" на Чернігівщині. БпЛА зафіксовано над Київським водосховищем, курс на захід (Київщина).

О 19:11 - ворожі ударні БпЛА на півдні Харківщини вектором руху на Дніпро.

Оновлена інформація

О 19:24 - БпЛА над Черніговом. Перебувайте в укриттях.

О 20:20 - Суми - в районі міста ворожі безпілотники.

О 20:30 - Сумщина: БпЛА повз Суми, Лебедин. Тримають курс на Полтавщину.

Оновлена інформація

О 20:42 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про:

БпЛА на Харківщині прямують на захід, вектор - Полтавщина;

"Шахеди" з Сумщини на Полтавщину, на/повз Гадяч, Зіньків;

БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.

О 20:52 - БпЛА на Миколаївщину з півдня.

О 20:54 - безпілотники на Херсонщині, повз Велику Лепетиху північно-західним курсом.

О 21:00 - БпЛА на Конотоп з півночі.

О 21:02 - ворожі дрони на Гадяч.

О 21:05 - КАБи на Сумщину.

О 21:09 - БпЛА на Миколаївщині, повз Березанку, рухаються північно-західним курсом у бік Одещини.

О 21:13 - БпЛА над Черніговом.

О 21:15 - Полтавщина: безпілотники у напрямку Миргорода/Ромодана з півночі.

О 21:19 - повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:34 - швидкісні цілі на Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 21:42 - БпЛА по межі Одеської та Миколаївської областей рухаються у північно-західному напрямку (Вінниччина, Кіровоградщина).

О 21:45 - ворожі дрони з півдня Чернігівщини на Київщину, курс - південно-західний.

О 22:04 - Київщина: БпЛА повз Димер прямує на захід.

Оновлена інформація

О 22:05 - БпЛА в районі Полтави.

О 22:08 - Вінниччина: БпЛА повз Бершадь, вектор - Ладижин.

О 22:11 - безпілотники на/повз Павлоград з півдня.

О 22:12 - "Шахеди" на Чернігів з північного сходу.

О 22:28 - Кривий Ріг - в районі міста ворожий БпЛА

Оновлена інформація

О 22:47 - БпЛА на південь від Києва, курс - західний.

О 22:52 - Вінниччина: БпЛА повз Теплик курсом на північ. БпЛА в районі Погребища, курсом на північ (Київщина, Житомирщина).

О 22:53 - БпЛА на Васильків зі сходу.

О 22:54 - Київщина: БпЛА на/повз Яготин, курс - західний.

О 22:55 - безпілотники на Фастів.

О 23:04 - попередження для Фастова - БпЛА в районі міста.

Оновлена інформація

О 23:17 - пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:26 - БпЛА на Черкаси зі сходу.

О 23:27 - "Шахеди" на Чугуїв з півночі.

О 23:36 - "Шахеди" на Дніпро зі сходу.

Оновлена інформація

О 00:35 - БпЛА на Суми з півночі.

О 01:07 - безпілотники на Полтавщину з Сумщини.

Оновлена інформація

О 01:36 - БпЛА на Полтаву з півночі.

О 01:47 - Повітряні сили повідомляють про ворожий дрон, що рухається на Полтаву з півночі.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що впродовж неділі, 7 грудня, внаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали четверо осіб.

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