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Чотири особи, серед них 12-річна дівчинка, постраждали внаслідок ворожих обстрілів Сумщини
Впродовж неділі, 7 грудня, внаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали чотири особи.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Серед постраждалих дитина
"Внаслідок ворожих атак сьогодні постраждали четверо цивільних. У Сумській громаді через атаки ворожих БпЛА поранені 12-річна дитина та 57-річний чоловік. Також по медичну допомогу звернулася 25-річна жінка, яка постраждала під час збиття російських безпілотників", - розповів очільник ОВА.
Також у Краснопільській громаді внаслідок ворожого обстрілу постраждав 52-річний чоловік.
Його госпіталізували до лікарні.
Обстріли минулої доби
- Нагадаємо, що упродовж минулої доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області, унаслідок чого є постраждалі серед мирних жителів.
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