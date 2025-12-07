254 2
Четыре человека, среди них 12-летняя девочка, пострадали в результате вражеских обстрелов Сумщины
В течение воскресенья, 7 декабря, в результате российских обстрелов в Сумской области пострадали четыре человека.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Среди пострадавших ребенок
"В результате вражеских атак сегодня пострадали четверо гражданских. В Сумской громаде в результате атак вражеских БПЛА ранены 12-летний ребенок и 57-летний мужчина. Также за медицинской помощью обратилась 25-летняя женщина, пострадавшая во время сбивания российских беспилотников", - рассказал глава ОГА.
Также в Краснопольской громаде в результате вражеского обстрела пострадал 52-летний мужчина.
Его госпитализировали в больницу.
Обстрелы за прошедшие сутки
- Напомним, что за прошедшие сутки российские войска осуществили более 50 обстрелов по 25 населенным пунктам в 13 территориальных громадах Сумской области, в результате чего есть пострадавшие среди мирных жителей.
