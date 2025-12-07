Четыре человека, среди них 12-летняя девочка, пострадали в результате вражеских обстрелов Сумщины

В течение воскресенья, 7 декабря, в результате российских обстрелов в Сумской области пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пострадавших ребенок

"В результате вражеских атак сегодня пострадали четверо гражданских. В Сумской громаде в результате атак вражеских БПЛА ранены 12-летний ребенок и 57-летний мужчина. Также за медицинской помощью обратилась 25-летняя женщина, пострадавшая во время сбивания российских беспилотников", - рассказал глава ОГА.

Также в Краснопольской громаде в результате вражеского обстрела пострадал 52-летний мужчина.

Его госпитализировали в больницу.

Обстрелы за прошедшие сутки

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска осуществили более 50 обстрелов по 25 населенным пунктам в 13 территориальных громадах Сумской области, в результате чего есть пострадавшие среди мирных жителей.

