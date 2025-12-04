РУС
Сутки на Сумщине: враг совершил более 10 обстрелов, разрушено 2 дома, повреждено несколько домов

Сутки в Сумской области: враг осуществил более 10 обстрелов

В течение суток, с утра 3 декабря до утра 4 декабря 2025 года, российские войска осуществили более 10 обстрелов по 6 населенным пунктам в 5 территориальных громадах Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

  • Сумская
  • Юнаковская
  • Краснопольская
  • Новослободская
  • Великописаровская.

Враг применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА, удары FPV-дронами

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Шалыгинской громаде разрушен жилой дом;
  • в Зноб-Новгородской громаде разрушен жилой дом;
  • в Глуховской громаде есть повреждения в многоквартирном доме;
  • в Эсманьской громаде разрушен многоквартирный дом.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуирован 1 человек.

В результате российских обстрелов территории области за сутки погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.

