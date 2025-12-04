Сутки на Сумщине: враг совершил более 10 обстрелов, разрушено 2 дома, повреждено несколько домов
В течение суток, с утра 3 декабря до утра 4 декабря 2025 года, российские войска осуществили более 10 обстрелов по 6 населенным пунктам в 5 территориальных громадах Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:
- Сумская
- Юнаковская
- Краснопольская
- Новослободская
- Великописаровская.
Враг применял управляемые авиационные бомбы, БПЛА, удары FPV-дронами
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Шалыгинской громаде разрушен жилой дом;
- в Зноб-Новгородской громаде разрушен жилой дом;
- в Глуховской громаде есть повреждения в многоквартирном доме;
- в Эсманьской громаде разрушен многоквартирный дом.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуирован 1 человек.
В результате российских обстрелов территории области за сутки погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.
